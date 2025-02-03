Кинопроизводители стали чаще выбирать Мурманскую область для съемок зимних сцен

МУРМАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Российские кинематографисты стали чаще выбирать заснеженные локации Мурманской области для съемок зимних сцен своих проектов. С начала 2025 года уже поступило 10 заявок от киностудий на помощь в организации съемочного процесса в регионе, сообщила ТАСС руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья Светлана Солдатова.
«Мурманская область становится зимней киноплощадкой страны. Снежный покров полностью исчез в Москве и области — центре кинематографической жизни страны. Именно поэтому в центр развития кинопроизводства стали активно поступать заявки на съемки зимних проектов. Кольский полуостров в последние дни завалило снегом, поэтому московские киностудии переносят съемки из средней полосы в Заполярье», — сказала Солдатова.
Она добавила, что с начала 2025 года для организации съемок в зимние месяцы поступило уже 10 заявок от производителей сериалов и полнометражных игровых фильмов.
«В 2024 году у нас состоялись съемки 32 проектов для кино и ТВ. Локации Мурманской области помогли российским режиссерам представить различные территории России, куда невозможно или дорого было добраться. Например, в сериале “Челюскин. Первые” побережье Баренцева моря позволило авторам создать атмосферу поселка Ванкарем на Чукотке, в сериале “Буровая”, который снимался в Териберке, события, согласно сценарию, происходили на Сахалине, в фильме “Король и шут” авторы сценария вообще придумали сказочную вселенную и снимали ее на полуострове Рыбачий», — пояснила Солдатова.
Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье — самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает создателям фильмов поддержку, а также принят закон о кинорибейтах и разработан экологический стандарт киносъемок «Зеленый экран». В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериалы «Полярный», «Баренцево море», «Везет», полнометражные игровые фильмы «Филателия», «Велга», «На выдохе», «Туман» и другие.