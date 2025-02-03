Во время первого испытания с куклой Сон Ги-хун призывает игроков слушать его команды и действовать сообща, так как он уже проходил их. Однако многие не верят герою и погибают. Внезапно в игру под номером 001 вступает сам Ведущий — Хван Ин-хо. После каждого раунда проводится голосование: участники, которые хотят продолжать игру, нажимают на «нолик», а те, кто хочет поделить накопленные деньги и вернуться домой — на «крестик». Игроки делятся на два лагеря и становятся соперниками. Присоединившись к команде Сон Ги-хуна, Игрок №001 втирается к нему в доверие.