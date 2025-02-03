Кажется, вот только отгремел долгожданный 2-й сезон южнокорейского хита, как уже появились новости о скором выходе продолжения. Летом 2025 года зрители узнают, чем закончится история противостояния отважного Сон Ги-хуна и таинственной организации. Шоу получило феноменальный успех и с момента премьеры стало одним из флагманов Netflix, что вдохновило создателей на развитие целой франшизы. Чего ждать от «Игры в кальмара», 3-й сезон (2025), читайте в статье.
Основная информация о сериале
Детали предстоящего сезона и актерский состав сериала «Игры в кальмара» раскроем ниже.
Дата выхода: 27 июня 2025 года
Количество серий: 7
Длительность серии: ~1 час
Режиссер: Хван Дон Хек
В главных ролях: Ли Джон-джэ, Ли Бен-хон, Ви Ха-джун, Им Щи-ван, Пак Сон-хун, Пак Кю-ен, Чо Ю-ри
Точная дата выхода 3-го сезона «Игры в кальмара»
Премьера 3-го сезона «Игры в кальмара» состоится 27 июня 2025 года, спустя всего 6 месяцев после выхода 2-го. Съемки следующей главы культового шоу уже завершены — они проводились одновременно со съемками 2-го сезона.
Чем закончился 2-й сезон «Игры в кальмара»
События 2-го сезона разворачиваются спустя три года после окончания 1-го. На выигранные деньги Сон Ги-хун собирает отряд, чтобы добраться до организаторов игр и добиться справедливости. Через вербовщика Ги-хуну удается попасть на остров, он снова становится Игроком №456 и встречает своего давнего приятеля Чон-бэ, а также новых участников игры.
Во время первого испытания с куклой Сон Ги-хун призывает игроков слушать его команды и действовать сообща, так как он уже проходил их. Однако многие не верят герою и погибают. Внезапно в игру под номером 001 вступает сам Ведущий — Хван Ин-хо. После каждого раунда проводится голосование: участники, которые хотят продолжать игру, нажимают на «нолик», а те, кто хочет поделить накопленные деньги и вернуться домой — на «крестик». Игроки делятся на два лагеря и становятся соперниками. Присоединившись к команде Сон Ги-хуна, Игрок №001 втирается к нему в доверие.
Ночью, после третьего испытания, «нолики» решают напасть на «крестиков», чтобы сократить их количество на предстоящем голосовании. Воспользовавшись моментом, Ги-хун, Чон-бэ, 001 и другие «крестики» отнимают у охраны оружие и пытаются пробраться наверх, в пункт управления, чтобы свергнуть Ведущего. Однако в кульминационный момент 001 предает группу. Подобравшись с тыла, он жестоко убивает Чон-бэ, инсценирует собственную смерть и снова надевает маску Ведущего, застав Ги-хуна врасплох.
В финале выясняется, что таинственный капитан Пак, который спас полицейского Хван Чун-хо, — предатель, работающий на организаторов игр. Именно он вел отряд ведущего Хван Ин-хо по ложным следам, выводя из строя их дрон. Пак убивает одного из членов экипажа, раскрывшего заговор.
Что будет в новом сезоне корейского сериала «Игра в кальмара»
Сюжет продолжит события 2-го сезона и расскажет о том, что произошло с выжившими игроками после неудавшегося восстания. Новые игры обещают быть еще опаснее прежних. В тизере 3-го сезона нам показали сразу двух жутких кукол: девочку из игры «Тише едешь — дальше будешь» и мальчика Чхоль-су.
Дальнейшая судьба Сон Ки-хуна остается тайной. По словам режиссера, финал 2-го сезона сломил дух персонажа. Игрок №456 будет испытывать вину за смерть своих друзей и встанет перед тяжелым моральным выбором: продолжать борьбу или сдаться. Согласно самой популярной фанатской теории, Ги-хун встанет на темную сторону, как когда-то сделал Ведущий. Причем на это намекает и сам Ли Джон-джэ.
Хван Дон Хек также пообещал раскрыть предысторию Ведущего — Хван Ин-хо. Неизвестна и судьба его брата Хван Чун-хо, разыскивающего Сон Ки-хуна. Удастся ли ему раскрыть предательство капитана Пака и добраться до острова? Узнаем уже этим летом.
Актерский состав 3-го сезона «Игры в кальмара»: кого ждать в новых сериях
В новом сезоне вернутся все герои второй части, кроме «выбывших» игроков. Раскроем состав актеров:
Ли Джон-джэ — Сон Ки-хун, Игрок №456;
Ли Бен-хон — ведущий Хван Ин-хо, Игрок №001;
Ви Ха-джун — полицейский Хван Чун-хо;
Им Щи-ван — Ли Мен-ги, Игрок №333;
Пак Сон-хун — Чо Хен-джу, Игрок №120;
Чо Ю-ри — Ким Чун-хи, Игрок №222;
Пак Кю-ен — девушка-снайпер Кан Но-ыль.
Сколько серий ожидать в 3-м сезоне «Игры в кальмара»
Всего в 3-м сезоне «Игры в кальмара» будет 7 серий. Изначально планировалось выпустить всего два сезона сериала. Однако во время работы над продолжением 1-го сезона режиссер Хван Дон Хек решил разделить 14 серий нового материала на две части, поэтому первые 7 серий мы увидели во 2-м сезоне, вышедшем 26 декабря 2024 года.
Трейлер 3-го сезона «Игры в кальмара»
В конце января 2025 года директор по контенту Netflix Бела Баджария продемонстрировала на пресс-конференции ролик со сценами из будущего проекта. Благодаря ему стало известно, что персонаж Сон Ки-хун все еще жив. Также на видео показали распределение участников на команды с помощью автомата, поочередно выдающего красные и синие шарики. Тизер 3-го сезона показали в конце 2024 года.
Что известно о 4-м сезоне «Игры в кальмара»: будет ли продолжение сериала
Хван Дон Хек заявил, что 3-й сезон «Игры в кальмара» станет последним и завершит историю Сон Ги-хуна. Хотя до этого шоураннер говорил, что очень устал от многолетней работы над своим детищем.
Netflix планирует развивать вселенную «Игры в кальмара». Осенью 2024 года стало известно, что Дэвид Финчер («Семь», «Бойцовский клуб») возьмется за создание американской версии популярного проекта. Ожидается, что съемки начнутся уже 2025-м, а премьера состоится в 2026—2027 годах.
Напомним, что в 2023 году по мотивам южнокорейского сериала платформа выпустила реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов». Вскоре после релиза приключенческий боевик был продлен на 2-й сезон.