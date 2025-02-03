Павел Прилучный вернулся к роли Мажора: первые кадры со съемок 5 сезона

«Франшиза “Мажор” покорила не только сердца российских зрителей, но и полюбилась зрителям по всему миру. Мы стараемся делать все возможное, чтобы каждый новый сезон был лучше предыдущего. 5 сезон однозначно будет еще интереснее, веселее, динамичнее, а местами и драматичнее», — пообещал Прилучный.