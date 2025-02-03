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Актриса из «Тайн следствия» рассказала о желании выйти замуж

Екатерина Ильина призналась, что мечтает выйти замуж и расслабиться
Екатерина Ильина, фото: соцсети
Екатерина Ильина, фото: соцсети

Актриса Екатерина Ильина, сыгравшая в 19-м сезоне сериала «Тайны следствия», призналась в интервью для Леди Mail, что мечтает выйти замуж. По словам артистки, с надежным партнером она могла бы расслабиться.

«Очень хочу семью. Для развития крепких отношений нужно, чтобы у людей было одинаковое ощущение реальности и стремление к одним и тем же вещам. С годами я поняла, что это важно. Ну и еще с мужчиной должно быть лучше, чем без него, — банально, но так оно и есть. Наша жизнь такая порой непростая, хочется, чтобы дома тебя ждал тот, с кем будет спокойно и хорошо. Я много лет сама за все отвечаю, сама решаю все вопросы: съемки, спектакли, переезды из города в город, ремонт, наконец. Уже хочется остановиться и расслабиться рядом с кем-то», — поделилась 28-летняя знаменитость.

Ильина отметила, что для нее не важна внешность будущего избранника. По признанию актрисы, она встречалась с разными мужчинами, которые совершенно не похожи друг на друга. Знаменитость не против отношений с коллегами по цеху, считая, что артисту не придется объяснять специфику профессии. Однако звезда понимает и возможные проблемы в таком творческом браке, в том числе из-за конкуренции, к которой многие оказываются не готовы.

Артистка также призналась, что хочет стать матерью. Ильина надеется, что в ближайшие годы встретит достойного человека, который будет готов к созданию семьи.