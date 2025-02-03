Актриса из «Тайн следствия» рассказала о желании выйти замуж

«Очень хочу семью. Для развития крепких отношений нужно, чтобы у людей было одинаковое ощущение реальности и стремление к одним и тем же вещам. С годами я поняла, что это важно. Ну и еще с мужчиной должно быть лучше, чем без него, — банально, но так оно и есть. Наша жизнь такая порой непростая, хочется, чтобы дома тебя ждал тот, с кем будет спокойно и хорошо. Я много лет сама за все отвечаю, сама решаю все вопросы: съемки, спектакли, переезды из города в город, ремонт, наконец. Уже хочется остановиться и расслабиться рядом с кем-то», — поделилась 28-летняя знаменитость.