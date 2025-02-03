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«Главное — не отчаиваться»: дочь Маргариты Тереховой — о ее тяжелой болезни

Дочь Маргариты Тереховой Анна раскрыла подробности состояния актрисы
Маргарита Терехова
Маргарита ТереховаИсточник: PersonaStars

Маргарита Терехова завоевала сердца зрителей благодаря ролям в культовых фильмах, таких как «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетера», став настоящей легендой кино.

Звезда советского кино уже более десяти лет не появляется на экранах из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. В последние годы состояние актрисы ухудшилось: она перестала узнавать родных, включая собственных детей и внуков.

Дочь Тереховой, Анна, признается, что наблюдать за ухудшением состояния матери очень тяжело. Анна старается сохранять оптимизм, но иногда печальные мысли все же овладевают ею. Она призналась, что иногда приходит в отчаяние.

«Главное — не отчаиваться, не унывать. Хотя у меня все это было. Хотя и сейчас это у меня есть, но надо жить, пока человек рядом с тобой, пока ты можешь это выносить, ты должен это делать», — поделилась Анна в передаче «Однажды…» на НТВ.

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Несмотря на болезнь, Маргарита Терехова сохраняет сильный характер. Анна отмечает, что мать остается невероятно сильной духом. Она вспоминает времена, когда, будучи ребенком, проводила время с мамой на съемочной площадке, наблюдая за съемками фильма о мушкетерах. С теплотой Анна говорит о коллегах матери, особенно о Михаиле Боярском.

Здоровье Маргариты Тереховой продолжает ухудшаться. Анна рассказывает, что матери сложно принимать пищу самостоятельно, и она нуждается в помощи. Первые признаки болезни появились в 2000-х, но тогда актриса еще могла самостоятельно передвигаться. Уже к 2018 году болезнь начала побеждать, и Маргарита Борисовна стала забывать близких и с трудом передвигаться.