«Главное — не отчаиваться»: дочь Маргариты Тереховой — о ее тяжелой болезни

«Главное — не отчаиваться, не унывать. Хотя у меня все это было. Хотя и сейчас это у меня есть, но надо жить, пока человек рядом с тобой, пока ты можешь это выносить, ты должен это делать», — поделилась Анна в передаче «Однажды…» на НТВ.