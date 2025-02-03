Многие поклонники жаждут знать о личной жизни своих кумиров все, и именно поэтому реалити с участием звезд стали такими популярными. В конце февраля 2025 года состоится премьера реалити-сериала, который посвящен настоящей, немного хаотичной, но увлекательной жизни семьи Алека и Хиларии Болдуин.
Яркой судьбой может похвастаться не только Алек, но и его младшие братья Дэниэл, Уильям и Стивен. Расскажем о каждом в этой статье.
Алек Болдуин
Актер — старший из братьев Болдуин. Помимо мальчиков, в семье воспитывались и две девочки — Элизабет и Джейн. Родители будущих кинозвезд не имели отношения к кинематографу: отец работал учителем истории, а мама посвятила себя семье. Тем не менее все четверо Болдуинов выбрали своим призванием актерство, хотя Алек после школы поступил на факультет политологии и о Голливуде не помышлял.
Что только не перепробовал студент Болдуин в поисках дополнительного заработка. Был официантом, продавцом нижнего белья, а однажды судьба привела его на съемочную площадку телесериала, где он оказался в роли статиста. Именно там его природная фотогеничность привлекла внимание продюсеров.
В начале 80-х Алека Болдуина стали активно приглашать в кино, а в 1984-м в драме «Сладкая месть» он получил свою первую главную роль. Известность пришла к нему после выхода комедийного ужастика Тима Бертона «Битлджус», а после картин «Привычка жениться» и «Прелюдия к поцелую» за Алеком закрепилось амплуа героя-любовника.
На счету Болдуина более 150 работ, в копилке актера три «Эмми» и три «Золотых глобуса», а завоевать «Оскар» ему пока что не удалось. В 2004-м Алек был в шаге от награды — его номинировали за роль второго плана в фильме «Тормоз», но награда ушла к Тиму Роббинсу, сыгравшему в криминальной драме Клинта Иствуда «Таинственная река».
Карьера Алека пошла на спад из-за его непростого характера. Он устраивал скандалы на съемочной площадке, спорил с режиссерами и даже вступал в драки с папарацци. Когда артиста стали реже приглашать на главные роли, он увлекся дубляжом — его голосом, например, говорит главный герой мультфильма «Босс-молокосос».
В 2021-м Болдуин попал в очередной скандал. На съемках фильма «Ржавчина» он по нелепой случайности убил кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу — актеру дали револьвер с боевыми патронами. Алеку грозило 18 месяцев тюрьмы, однако в 2024 году после долгих разбирательств Болдуина признали невиновным. Во время объявления оправдательного приговора актер разрыдался.
Личная жизнь звезды не менее насыщенная. В союзе с Ким Бейсингер у Алека Болдуина появилась дочь Айрленд, которая засветилась в спортивной драме «Забойный реванш» и в триллере «Тайна моего врага». Второй спутницей жизни актера стала Хилария Томас, преподаватель йоги. В браке на свет появились дочери Кармен, Люсия, Илария и сыновья Рафаэль, Леонардо, Ромео и Эдуардо.
Беременности Хиларии не всегда проходили легко. В 2019-м она дважды пережила выкидыш и из страха потерять ребенка снова обратилась к суррогатной матери. В результате между Люсией и Эдуардо разница всего пять месяцев. В 2023 году многодетный Алек Болдуин впервые стал дедом — его первенец Айрленд родила дочь Холланд.
Дэниэл Болдуин
Голубоглазый брюнет бросил учебу на психолога и вслед за старшим братом отправился покорять Голливуд. Дэниэл Болдуин дебютировал в 1988-м, но настоящую популярность спустя два года ему принесла комедийная лента «Сидней», где он сыграл вместе с Мэттью Перри.
Дэниэл принял участие в более чем 130 проектах, но карьере артиста периодически мешала зависимость от запрещенных веществ — Болдуин девять раз лечился в реабилитационном центре. В начале 2000-х в его фильмографию добавился «Клан Сопрано» и другие проекты, а затем Дэниэл переключился на режиссуру и продюсирование.
Добавим, что у Дэниэла Болдуина шестеро детей от разных браков. В пятый раз актер женился в 2022-м.
Уильям Болдуин
Третий брат Алека Болдуина тоже задумывался о политической карьере и даже прошел стажировку в Конгрессе США. Но статного красавца заметили фотографы и пригласили сняться в рекламе Calvin Klein.
Первое время Уильяму предлагали роли героев-любовников, однако ему удалось уйти от этого образа. Болдуину повезло играть и спасателей, как в фильме «Обратная тяга», и маньяков-психопатов, как в триллере «Щепка», где его партнершей стала Шэрон Стоун. За эту роль от получил титул самого желанного мужчины и номинацию на «Золотую малину».
Последние два десятилетия Уильям все реже появляется в кино, однако окончательно уходить из профессии не готов — актер занимается озвучиванием анимационных фильмов. Вместе с младшим братом Стивеном Уильям Болдуин владеет рестораном, он также руководит благотворительным фондом по борьбе с онкологией, который создала его мать.
Уильям, в отличие от старших братьев, быстро определился с личной жизнью. Он 30 лет женат певице Чинне Филлипс, с которой у него трое детей. До знакомства с женой у артиста были яркие, но короткие романы, в том числе с Мадонной.
Стивен Болдуин
Самый младший из братьев Болдуин после окончания школы поступил в Американскую академию драматических искусств. У Стивена Болдуина обнаружился вокальный талант, и ему даже пророчили карьеру оперного певца, однако он сделал выбор в пользу кино.
Узнавание Стивену принесли проекты «Последний поворот на Бруклин» и «Молодые наездники». Особенно ярко его звезда засияла после выхода триллера «Подозрительные лица». В картине 1995 года актер сыграл харизматичного бандита, а фильм получил два «Оскара» — за лучший сценарий и лучшая мужская роль второго плана.
Болдуин пробует силы в качестве сценариста, режиссера и продюсера, а также пишет стихи и находит время для экстремальных увлечений, таких как авто- и мотогонки и парашютный спорт. Личная жизнь Стивена также заслуживает внимания — более 30 лет он счастлив в браке с Кенией Болдуин. Их дочери Алайя и Хейли построили карьеру в индустрии моды, а потом каждая посвятила себя семье.
Хейли Болдуин связала свою жизнь с Джастином Бибером. Их свадьба состоялась в сентябре 2021-го, а через три года у пары родился сын Джек Блюз Бибер. Алайя вышла за актера Эндрю Аронова и в 2020 году родила дочь.