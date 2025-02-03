На счету Болдуина более 150 работ, в копилке актера три «Эмми» и три «Золотых глобуса», а завоевать «Оскар» ему пока что не удалось. В 2004-м Алек был в шаге от награды — его номинировали за роль второго плана в фильме «Тормоз», но награда ушла к Тиму Роббинсу, сыгравшему в криминальной драме Клинта Иствуда «Таинственная река».