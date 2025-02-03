Дочь Уилла Смита вышла на красную дорожку «Грэмми» в нижнем белье

Дочь актера Уилла Смита, Уиллоу, вышла в свет в нижнем белье. Фото опубликованы на сайте WWD.
24-летняя Уиллоу Смит стала гостьей 67-й церемонии вручения премии «Грэмми», которая прошла 2 февраля в Лос-Анджелесе. Знаменитость появилась на красной дорожке в черном комплекте белья, украшенном бисером. Дочь Смита дополнила образ удлиненным жакетом Alexander McQueen, туфлями на платформе Versace и золотыми кольцами. Стилист уложил волосы девушке, а визажист сделал ей макияж с черными стрелками, розовыми румянами и помадой.
На мероприятии также появился сын Уилла Смита, Джейден. Он выбрал смокинг Louis Vuitton, который дополнил головным убором в виде замка. Сам Уилл Смит являлся одним из ведущих «Грэмми» в этом году.
На прошлой неделе Уиллоу Смит впервые увиделась со своей мамой Джадой после того, как ее дом в Малибу был уничтожен в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Мать и дочь обедали в воскресенье недалеко от дома Джады в Хидден-Хиллз. На обеде с мамой певица была одета в длинное цветочное пальто и темные брюки с широкими штанинами, а на голове у нее была шляпа с кисточками.