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Дочь Уилла Смита вышла на красную дорожку «Грэмми» в нижнем белье

Уиллоу Смит появилась на публике в откровенном виде

Дочь актера Уилла Смита, Уиллоу, вышла в свет в нижнем белье. Фото опубликованы на сайте WWD.

Уиллоу Смит
Уиллоу СмитИсточник: Legion-Media.ru

24-летняя Уиллоу Смит стала гостьей 67-й церемонии вручения премии «Грэмми», которая прошла 2 февраля в Лос-Анджелесе. Знаменитость появилась на красной дорожке в черном комплекте белья, украшенном бисером. Дочь Смита дополнила образ удлиненным жакетом Alexander McQueen, туфлями на платформе Versace и золотыми кольцами. Стилист уложил волосы девушке, а визажист сделал ей макияж с черными стрелками, розовыми румянами и помадой.

На мероприятии также появился сын Уилла Смита, Джейден. Он выбрал смокинг Louis Vuitton, который дополнил головным убором в виде замка. Сам Уилл Смит являлся одним из ведущих «Грэмми» в этом году.

Джейден Смит и Уиллоу Смит
Джейден Смит и Уиллоу СмитИсточник: Legion-Media.ru

На прошлой неделе Уиллоу Смит впервые увиделась со своей мамой Джадой после того, как ее дом в Малибу был уничтожен в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Мать и дочь обедали в воскресенье недалеко от дома Джады в Хидден-Хиллз. На обеде с мамой певица была одета в длинное цветочное пальто и темные брюки с широкими штанинами, а на голове у нее была шляпа с кисточками.