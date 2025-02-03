Дочь Уилла Смита вышла на красную дорожку «Грэмми» в нижнем белье

На прошлой неделе Уиллоу Смит впервые увиделась со своей мамой Джадой после того, как ее дом в Малибу был уничтожен в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Мать и дочь обедали в воскресенье недалеко от дома Джады в Хидден-Хиллз. На обеде с мамой певица была одета в длинное цветочное пальто и темные брюки с широкими штанинами, а на голове у нее была шляпа с кисточками.