Джастин Бальдони подал очередной иск против Блейк Лайвли

«Но значение сроков этих элементов клеветнической статьи заключается в том, что они лишают юридической защиты, на которую Лайвли, The New York Times и другие сторонники Лайвли, вероятно, полагались для защиты своих злонамеренных актов клеветы, таких как привилегия судебного разбирательства и справедливой отчетности», — говорится в иске.