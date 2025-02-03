Джастин Бальдони подал очередной иск против Блейк Лайвли

Джастин Бальдони направил пересмотренный иск на сумму 400 тысяч долларов против Блейк Лайвли. Он утверждает, что актриса предоставила газете The New York Times доступ к своей жалобе о сексуальных домогательствах, что позволило журналистам подготовить статью на основе ее показаний.
Бальдони утверждает, что этот факт лишает как Лайвли, так и издание юридической защиты от клеветы.
«Но значение сроков этих элементов клеветнической статьи заключается в том, что они лишают юридической защиты, на которую Лайвли, The New York Times и другие сторонники Лайвли, вероятно, полагались для защиты своих злонамеренных актов клеветы, таких как привилегия судебного разбирательства и справедливой отчетности», — говорится в иске.
Напомним, конфликт начался во время съемок фильма «Все закончится на нас» и обострился в конце 2024 года, когда Лайвли подала иск против Бальдони за домогательства и клевету.
В ответ режиссер Бальдони подал иск на $400 млн против Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли, обвинив актерскую пару в том, что они пытаются уничтожить его карьеру.