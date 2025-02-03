Алика Смехова показала, как выглядела в 23 года: «Сильно изменилась?»

Актриса Алика Смехова показала подписчикам, как выглядела в 23 года. Звезда опубликовала в соцсетях свой архивный снимок.
«Сильно изменилась? Судя по воспоминаниям автора, фото сделано в 1991 году в Смоленске на фестивале нашей актерской гильдии», — отметила знаменитость.
Артистка и ее старшая сестра родились в первом браке звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамина Смехова с журналисткой Аллой. Супруги развелись, когда их дети были подростками. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» признавалась, что отец никогда про них не забывал и старался чаще встречаться, а также дарить нужные подарки и финансово поддерживать.
По словам Смеховой, никаких обид по отношению к родителю и не могло быть, потому что со своей ролью он достойно справлялся. Актриса считает, что ей повезло жить с мудрыми людьми, которые смогли в советские времена мирно расстаться, не нанеся лишних психологических травм своим детям.
У звезды двое детей. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. Второго ребенка актриса родила в 2007 году. Артистка признавалась, что отец Макара оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают.