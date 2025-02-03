Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алика Смехова показала, как выглядела в 23 года: «Сильно изменилась?»

Актриса опубликовала свое архивное фото, снятое 34 года назад
Алика Смехова, фото: соцсети
Алика Смехова, фото: соцсетиИсточник: Газета.Ru

Актриса Алика Смехова показала подписчикам, как выглядела в 23 года. Звезда опубликовала в соцсетях свой архивный снимок.

«Сильно изменилась? Судя по воспоминаниям автора, фото сделано в 1991 году в Смоленске на фестивале нашей актерской гильдии», — отметила знаменитость.

Артистка и ее старшая сестра родились в первом браке звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамина Смехова с журналисткой Аллой. Супруги развелись, когда их дети были подростками. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» признавалась, что отец никогда про них не забывал и старался чаще встречаться, а также дарить нужные подарки и финансово поддерживать.

По словам Смеховой, никаких обид по отношению к родителю и не могло быть, потому что со своей ролью он достойно справлялся. Актриса считает, что ей повезло жить с мудрыми людьми, которые смогли в советские времена мирно расстаться, не нанеся лишних психологических травм своим детям.

У звезды двое детей. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. Второго ребенка актриса родила в 2007 году. Артистка признавалась, что отец Макара оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают.

Ранее актриса Смехова показала, как они с Гузеевой выглядели в молодости.