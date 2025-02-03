Сына Уилла Смита высмеяли за замок на голове на премии «Грэмми»

Сына актера Уилла Смита, Джейдена Смита, высмеяли за замок на голове на премии «Грэмми». Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.
26-летний Джейден посетил церемонию вручения премии «Грэмми» 2 февраля в Лос-Анджелесе. Рэпер пришел на мероприятие в белой рубашке с галстуком, черном брючном костюме Louis Vuitton и кроссовках с белой отделкой. Сын актера дополнил образ головным убором в виде замка. Интернет-пользователи высмеяли «шляпу» молодого человека.
«Он похож на маленького ребенка, которому мама сшила костюм для выступления», «Каждое поколение титулованных звезд становится более странным, чем предыдущее», «Этому ребенку, да и всей семье, нужна серьезная терапия», «Когда ты настолько богат, что придумываешь свою собственную корону Burger King», «Я бы не хотел сидеть позади него», — писали читатели Daily Mail.
Дочь Смита, Уиллоу Смит, также пришла на «Грэмми». Девушка появилась на красной дорожке в черном комплекте белья, украшенном бисером. Она дополнила образ удлиненным жакетом Alexander McQueen, туфлями на платформе Versace и золотыми кольцами.