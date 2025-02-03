Сына Уилла Смита высмеяли за замок на голове на премии «Грэмми»

«Он похож на маленького ребенка, которому мама сшила костюм для выступления», «Каждое поколение титулованных звезд становится более странным, чем предыдущее», «Этому ребенку, да и всей семье, нужна серьезная терапия», «Когда ты настолько богат, что придумываешь свою собственную корону Burger King», «Я бы не хотел сидеть позади него», — писали читатели Daily Mail.