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Сына Уилла Смита высмеяли за замок на голове на премии «Грэмми»

Сын актера Уилла Смита Джейден появился в необычном головном уборе на Грэмми

Сына актера Уилла Смита, Джейдена Смита, высмеяли за замок на голове на премии «Грэмми». Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Джейден Смит
Джейден СмитИсточник: Legion-Media.ru

26-летний Джейден посетил церемонию вручения премии «Грэмми» 2 февраля в Лос-Анджелесе. Рэпер пришел на мероприятие в белой рубашке с галстуком, черном брючном костюме Louis Vuitton и кроссовках с белой отделкой. Сын актера дополнил образ головным убором в виде замка. Интернет-пользователи высмеяли «шляпу» молодого человека.

«Он похож на маленького ребенка, которому мама сшила костюм для выступления», «Каждое поколение титулованных звезд становится более странным, чем предыдущее», «Этому ребенку, да и всей семье, нужна серьезная терапия», «Когда ты настолько богат, что придумываешь свою собственную корону Burger King», «Я бы не хотел сидеть позади него», — писали читатели Daily Mail.

Джейден Смит и Уиллоу Смит
Джейден Смит и Уиллоу СмитИсточник: Legion-Media.ru

Дочь Смита, Уиллоу Смит, также пришла на «Грэмми». Девушка появилась на красной дорожке в черном комплекте белья, украшенном бисером. Она дополнила образ удлиненным жакетом Alexander McQueen, туфлями на платформе Versace и золотыми кольцами.