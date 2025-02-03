Риз Уизерспун призналась, почему больше не общается с одной из своих коллег

В интервью People Риз Уизерспун поделилась историей о том, как разорвала отношения с известной актрисой после того, как позволила себе несколько грубых шуток на церемонии награждения.
По словам Риз, ее подруга, «серьезная актриса», попросила ее принять участие в церемонии награждения. Уизерспун решила пошутить, не учитывая особенности мероприятия.
«Поначалу я подумала, что там нужно активно юморить. Поэтому вышла на сцену и устроила ей “прожарку”. Но тон [церемонии] был другим. Он был британским, стильным, элегантным, а я такая “Помнишь, как мы делали лазерную эпиляцию?”», — вспоминает она.
Риз не назвала имени своей знакомой, но призналась, что эта ситуация до сих пор вызывает у нее неприятные эмоции, и они больше не поддерживают общение.
«Мне до сих пор стыдно. Мы больше не друзья. Я не шучу, мы больше не друзья! Мне кажется, я ей больше не нравлюсь. Я думала, что получится забавно, но ошиблась аудиторией. Получилось плохо. Без шуток, она больше со мной не разговаривает. Ну ладно», — поделилась актриса.
СМИ предполагают, что речь идет о Кейт Уинслет, с которой Уизерспун выступала на премии Bafta/LA в 2007 году.
Ранее Уизерспун рассказала, как ее перепутали в суде с юристом из-за роли в «Блондинке в законе».