Риз Уизерспун призналась, почему больше не общается с одной из своих коллег

«Мне до сих пор стыдно. Мы больше не друзья. Я не шучу, мы больше не друзья! Мне кажется, я ей больше не нравлюсь. Я думала, что получится забавно, но ошиблась аудиторией. Получилось плохо. Без шуток, она больше со мной не разговаривает. Ну ладно», — поделилась актриса.