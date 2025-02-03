Фильм «Злой город» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в минувшие выходные

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Отечественный фильм «Злой город» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 138,2 млн рублей за период с 30 января по 2 февраля. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.
Картина режиссера Константина Буслова вышла в российский прокат 30 января. Фильм повествует о многочисленном войске Золотой Орды, которое в течение двух месяцев атакует маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий — но город все стоял, показывая врагу несокрушимость и твердость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать Злым городом. Режиссером фильма выступил Константин Буслов, в главных ролях — Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев и Артем Волобуев.
Второе место заняла турецкая комедия «Холоп. Великолепный век» режиссера Онура Унлю, собравшая 62,2 млн рублей за выходные. За неделю фильм опустился с лидирующей строчки. По сюжету Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана. Картина вышла в прокат 23 января, главные роли исполнили Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль, Мелиса Денгель.
Третью строчку в рейтинге занял «Финист. Первый богатырь», собрав 50,4 млн рублей. Фильм является приквелом киносаги «Последний богатырь» и рассказывает предысторию событий трилогии. Режиссером стал Дмитрий Дьяченко, а главные роли исполнили Кирилл Зайцев (Финист), Сергей Лавыгин (Мелеха) и Юлия Пересильд (Баба Яга).