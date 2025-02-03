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Фильм «Злой город» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в минувшие выходные

Второе место заняла комедия «Холоп. Великолепный век»

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Отечественный фильм «Злой город» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 138,2 млн рублей за период с 30 января по 2 февраля. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

Картина режиссера Константина Буслова вышла в российский прокат 30 января. Фильм повествует о многочисленном войске Золотой Орды, которое в течение двух месяцев атакует маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий — но город все стоял, показывая врагу несокрушимость и твердость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать Злым городом. Режиссером фильма выступил Константин Буслов, в главных ролях — Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев и Артем Волобуев.

Кадр из фильма «Холоп. Великолепный век»
Кадр из фильма «Холоп. Великолепный век»

Второе место заняла турецкая комедия «Холоп. Великолепный век» режиссера Онура Унлю, собравшая 62,2 млн рублей за выходные. За неделю фильм опустился с лидирующей строчки. По сюжету Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана. Картина вышла в прокат 23 января, главные роли исполнили Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль, Мелиса Денгель.

Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»

Третью строчку в рейтинге занял «Финист. Первый богатырь», собрав 50,4 млн рублей. Фильм является приквелом киносаги «Последний богатырь» и рассказывает предысторию событий трилогии. Режиссером стал Дмитрий Дьяченко, а главные роли исполнили Кирилл Зайцев (Финист), Сергей Лавыгин (Мелеха) и Юлия Пересильд (Баба Яга).