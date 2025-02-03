Фильм «Злой город» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в минувшие выходные

Второе место заняла турецкая комедия «Холоп. Великолепный век» режиссера Онура Унлю, собравшая 62,2 млн рублей за выходные. За неделю фильм опустился с лидирующей строчки. По сюжету Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана. Картина вышла в прокат 23 января, главные роли исполнили Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль, Мелиса Денгель.