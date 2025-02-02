Звезда «Склифосовского» рассказала об отношении к российским актерам в Европе

По словам артистки, она очень много ездит по миру и общается с людьми. Куликова призналась, что не сталкивалась с негативом и давлением к россиянам в Европе. За 2024 год актриса посетила Францию, Италию, Испанию и Австрию, где не слышала ни одного плохого слова в свой адрес.