Умер актер из «Антикиллера» и «На углу, у Патриарших»

С 1969 года Савкин работал в Творческом объединении «Экран» и занимался съемкой кино-спектаклей с участием Георгия Товстоногова, Юрия Соломина и других известных артистов. Также в качестве актера работал в проектах «Антикиллер 2: Антитеррор» и «На углу, у Патриарших».