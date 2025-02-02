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Умер актер из «Антикиллера» и «На углу, у Патриарших»

Российский режиссер и актер Виктор Савкин ушел из жизни в возрасте 85 лет
Виктор Савкин в фильме «Линия защиты» (2002)
Виктор Савкин в фильме «Линия защиты» (2002)

Известный постановщик и актер Виктор Савкин, который работал в качестве второго режиссера и исполнял второстепенные роли во многих известных проектах, ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России, членом которого он являлся.

С 1969 года Савкин работал в Творческом объединении «Экран» и занимался съемкой кино-спектаклей с участием Георгия Товстоногова, Юрия Соломина и других известных артистов. Также в качестве актера работал в проектах «Антикиллер 2: Антитеррор» и «На углу, у Патриарших».

«31 января на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги. Ушел из жизни член Союза кинематографистов России, второй режиссер Савкин Виктор Иванович», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Союза кинематографистов.

Сообщается также, что отпевание артиста состоится во вторник, 4 февраля, в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.