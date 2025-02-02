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Звезда «Реальных пацанов» рассказала, что хотела бы сыграть роль маньяка

Актриса Валентина Мазунина призналась, что хочет сыграть роль человека с «психическими трудностями»
Валентина Мазунина
Валентина МазунинаИсточник: Кино Mail

Актриса Валентина Мазунина призналась в интервью Лауре Джугелии, что хотела бы исполнить роль человека с «психическими трудностями», в частности маньяка. Артистке было бы интересно разобраться в психологии таких людей.

«Это же такая внутренняя работа!» — поделилась звезда сериала «Реальные пацаны».

Актриса добавила, что не придерживается позиции коллеги Марка Богатырева, который отказывается играть маньяков. Артист объяснил это тем, что не может оправдать поступки и полюбить подобных людей.

«Ты в любом случае всегда подключаешься так в секунду, что ты любишь его. Тебе все равно станет невероятно жалко этого человека, когда ты начнешь разбираться в глубинах. Мы же не играем плоскую картинку. Мы все равно хотим увидеть спектр и в себе открыть спектр. Мы же понимаем все прекрасно, не бывает плохих людей, потому что он говном родился», — заявила артистка.

По словам Мазуниной, она отказывается от проектов только в том случае, если они сделаны неталантливо.

Мазунина известна по роли Вали в сериале «Реальные пацаны». Она также играла в фильмах «Горько!», «Горько! 2», «Самый лучший день».