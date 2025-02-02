Звезда «Реальных пацанов» рассказала, что хотела бы сыграть роль маньяка

«Ты в любом случае всегда подключаешься так в секунду, что ты любишь его. Тебе все равно станет невероятно жалко этого человека, когда ты начнешь разбираться в глубинах. Мы же не играем плоскую картинку. Мы все равно хотим увидеть спектр и в себе открыть спектр. Мы же понимаем все прекрасно, не бывает плохих людей, потому что он говном родился», — заявила артистка.