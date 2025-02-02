50-летняя жена Райана Гослинга показала фигуру в платье с разрезом

Жена Райана Гослинга Ева Мендес продемонстрировала фигуру в платье с разрезом. Голливудская актриса разместила видео в соцсети.
50-летняя Мендес позировала в белом облегающем платье-миди с разрезом, которое дополнила туфлями на каблуках в тон, кольцами и серьгами. Актриса была запечатлена с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость сидела на высоком стуле в фотостудии.
Райан Гослинг состоит в отношениях с Евой Мендес с 2011 года. Влюбленные воспитывают двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. В ноябре 2022 года знаменитости сыграли тайную свадьбу, о которой актриса проговорилась во время интервью на «Шоу Кайла и Джеки О». Актеры почти не рассказывают о своей личной жизни и не показывают дочерей в социальных сетях.
Прошлой весной Ева Мендес призналась, что отказалась от съемок в фильмах из-за своих дочерей. По словам актрисы, супруг Райан Гослинг поддержал ее решение. Артистка отметила, что ей повезло, потому что она проводит много времени со своими детьми.