Актриса из «Игры в кальмара» умерла от рака желудка

Ли Джу-щиль дебютировала в 1965 году как театральная актриса. Как отмечает издание, артистка фигурировала во многих громких постановках Южной Кореи. В 1993 году ей диагностировали рак молочной железы. В 2003-м она смогла побороть онкологическое заболевание.