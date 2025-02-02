55-летняя Дженнифер Лопез вышла на публику в платье с глубоким декольте

Дженнифер Лопез вышла на публику без бюстгальтера в платье с декольте до пупка. Знаменитость разместила фото в соцсети.
55-летняя Лопез снялась в мерцающем макси-платье с декольте до пупка. Актриса добавила к образу клатч и украшения с бриллиантами: серьги, массивное колье и кольца. Визажисты сделали артистке макияж с коричневыми тенями и блеском для губ, а стилистка уложила волосы в гладкий пучок.
Недавно Дженнифер Лопез стала гостьей премьеры фильма «Поцелуй женщины-паука», которая состоялась в рамках кинофестиваля «Сандэнс» в Парк-Сити, штат Юта. Актриса позировала на ковровой дорожке в черном облегающем «голом» платье Valdrin Sahiti с разрезом, поверх которого надела ювелирное украшение Hassanzadeh в виде паутины. Певица дополнила образ кольцом, бархатным клатчем и туфлями на каблуках. Звезде сделали высокую укладку и вечерний макияж.