55-летняя Дженнифер Лопез вышла на публику в платье с глубоким декольте

55-летняя Лопез снялась в мерцающем макси-платье с декольте до пупка. Актриса добавила к образу клатч и украшения с бриллиантами: серьги, массивное колье и кольца. Визажисты сделали артистке макияж с коричневыми тенями и блеском для губ, а стилистка уложила волосы в гладкий пучок.