Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

55-летняя Дженнифер Лопез вышла на публику в платье с глубоким декольте

Актриса показала фото в откровенном образе в соцсети

Дженнифер Лопез вышла на публику без бюстгальтера в платье с декольте до пупка. Знаменитость разместила фото в соцсети.

Дженнифер Лопез, фото: соцсети
Дженнифер Лопез, фото: соцсети

55-летняя Лопез снялась в мерцающем макси-платье с декольте до пупка. Актриса добавила к образу клатч и украшения с бриллиантами: серьги, массивное колье и кольца. Визажисты сделали артистке макияж с коричневыми тенями и блеском для губ, а стилистка уложила волосы в гладкий пучок.

Дженнифер Лопез, фото: соцсети
Дженнифер Лопез, фото: соцсети

Недавно Дженнифер Лопез стала гостьей премьеры фильма «Поцелуй женщины-паука», которая состоялась в рамках кинофестиваля «Сандэнс» в Парк-Сити, штат Юта. Актриса позировала на ковровой дорожке в черном облегающем «голом» платье Valdrin Sahiti с разрезом, поверх которого надела ювелирное украшение Hassanzadeh в виде паутины. Певица дополнила образ кольцом, бархатным клатчем и туфлями на каблуках. Звезде сделали высокую укладку и вечерний макияж.