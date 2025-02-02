Лунгин сообщил о планах снять фильм о Лермонтове

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин сообщил, что планирует в конце 2025 года приступить к съемкам киноленты о Михаиле Лермонтове. Об этом сам режиссер рассказал в беседе с ТАСС.
«Процесс еще в становлении, но, надеюсь, что в конце года начну снимать художественный фильм о Лермонтове», — поделился режиссер, отметив, что не знает, кого из актеров хотел бы видеть в главной роли.
«Не знаю, это сложно. Лермонтова надо искать и искать. Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может», — сказал Лунгин.
Ранее в ноябре режиссер сообщил ТАСС, что съемки документального фильма про основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова стартовали и будут длиться около года. Он также уточнил, что съемки пройдут в Москве, Суздале, где снималась картина «Царь», и в Кеми, где снималась картина «Остров».
Лунгин получил широкую известность после выхода трагикомедии «Свадьба» (2000 год). Картина получила спецприз жюри Каннского фестиваля «За лучший актерский ансамбль», а также призы международного кинофестиваля в Тромсё (Норвегия) и российского кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг). Его картина «Бедные родственники» (2005 год) была удостоена главного приза кинофестиваля «Кинотавр».
Драма «Остров» (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями «Золотой орел» и «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа». В мае 2019 года состоялась премьера фильма Лунгина «Братство», посвященного выводу советских войск из Афганистана.
Лунгин также является автором и соавтором сценариев большинства своих фильмов. В 2008 году он выпустил сборник «Такси-блюз и другие киносценарии». С 2010 по 2018 годы он был президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».