Лунгин сообщил о планах снять фильм о Лермонтове

Ранее в ноябре режиссер сообщил ТАСС, что съемки документального фильма про основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова стартовали и будут длиться около года. Он также уточнил, что съемки пройдут в Москве, Суздале, где снималась картина «Царь», и в Кеми, где снималась картина «Остров».