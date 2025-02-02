Актриса сериала «Склифосовский» рассказала секрет его популярности

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Секрет популярности медицинской драмы «Склифосовский», 12-й сезон которого выйдет в эфир на телеканале «Россия» 3 февраля, в возможности импровизации и достоверности историй, которые привносят на съемочную площадку сами актеры, часто — из собственного опыта общения с медиками. Об этом рассказала в интервью ТАСС актриса Мария Куликова, которая играет в сериале одну из главных ролей и снимается в нем более 10 лет.
Куликова играет в сериале врача и жену главного героя — хирурга Олега Брагина (Максим Аверин).
«Дело в том, что у нас классный актерский состав, очень многие артисты заняты в параллельных проектах — в театре, в кино, в сериалах», — рассказала актриса. Она добавила, что за долгие годы работы артисты уже начали относиться к съемочной площадке сериала как к своему дому. «Здесь мы никому ничего не доказываем, пояснила Куликова. — Мы просто приходим получать удовольствие от своей работы».
При этом у артистов есть возможности и для импровизации.
«И в этом, наверное, ключ успеха этой картины. Все тащат с собой на площадку какие-то идеи, что-то из жизни, — сказала актриса. — Нет ни одного человека в мире, который бы никогда не сталкивался с медицинскими проблемами. Поэтому эта тема и такая популярная. В сериале очень много моментов живых, не за столом написанных сценаристами».
Мария Куликова добавила, что ей очень комфортно работать в паре с Максимом Авериным.
«Он человек-фонтан, — считает актриса. — Что-то невероятное. Я не знаю, откуда он черпает энергию, потому что я на него смотрю иногда и думаю: “Как такое возможно”? Он снимается круглосуточно, а по вечерам играет огромное количество сложнейших спектаклей».
Одну из своих последних ролей в сериале сыграл актер Роман Мадянов, ушедший из жизни осенью 2024 года. По словам Куликовой, артиста все обожали.
«У него было сумасшедшее чувство юмора, — добавила она. — Есть такие артисты, про которых никто никогда не говорил ничего плохого. Про него никогда, по-моему, никакие слухи не ходили».
Актерский состав
В сериале также снялись Дмитрий Миллер, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Ольга Павловец, Нина Усатова, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов, Полина Долиндо и другие. Режиссером выступает Юлия Краснова. Съемки сериала прошли в Москве, Подмосковье и Кисловодске. Как отметили в пресс-службе телеканала «Россия», в новом сезоне будет много «разнообразных медицинских историй, в которых персонал “Склифа”, несмотря на рабочие конфликты и личные драмы, бросается на помощь своим пациентам».