Актриса сериала «Склифосовский» рассказала секрет его популярности

«И в этом, наверное, ключ успеха этой картины. Все тащат с собой на площадку какие-то идеи, что-то из жизни, — сказала актриса. — Нет ни одного человека в мире, который бы никогда не сталкивался с медицинскими проблемами. Поэтому эта тема и такая популярная. В сериале очень много моментов живых, не за столом написанных сценаристами».