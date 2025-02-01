Машков: талант и коллектив помогли Юре Борисову номинироваться на «Оскар»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» благодаря его таланту и коллективу, в который он попал. Об этом сообщил журналистам председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков после встречи с театральной общественностью Свердловской области.
«Помогли ему его талант и тот коллектив, в который он попал. Ведь кино — это особенная деятельность, основы кино лежат в фотографиях, которых просто много в секунду. А основа театра — живой артист, нет дублей в театре», — сказал Машков.
Он добавил, что иностранные артисты номинируются на «Оскар» после обретения известности в своей стране. «Номинирование на “Оскар” — это еще один этап обратить внимание на величайшую кино- и театральную страну Россию», — отметил Машков.
23 января Борисова номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта.
Вместе с Борисовым за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в «Бруталисте» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024).
Ранее Борисов был номинирован за работу в «Аноре» на премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) и боролся за «Золотой глобус» в категории лучшая мужская роль второго плана.