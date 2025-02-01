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Линдси Лохан впервые показала фото с сыном

Летом 2023 года Линдси Лохан впервые стала матерью
Линдси Лохан впервые показала фото с сыном
Линдси Лохан впервые показала фото с сыномИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Линдси Лохан впервые опубликовала фото сына Луайя. Об этом сообщает People.

Линдси Лохан запретила раскрывать лицо сына, поэтому в соцсетях она показала мальчика со спины. Семья гуляла по зоопарку, мальчик изучал животный мир и бегал за руку с родителями.

Летом 2023 года Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения. Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник».

В октябре Линдси Лохан впервые за долгое время вышла на публику с Бадером Шаммасом в Париже.

В конце ноября актриса стала лицом выпуска журнала Flaunt Magazine. На обложке она появилась в черной куртке и массивных солнцезащитных очках. Артистка позировала с бабочкой на носу.