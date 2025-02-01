Судзиловская рассказала о влиянии на нее советского кино

Актриса и телеведущая Олеся Судзиловская на премии «Золотой орел» рассказала о влиянии на нее советского кино. Ее цитирует «Пятый канал».
По словам Судзиловской, школьницей она любила смотреть советское черно-белое кино, в котором чувствовала особые энергию и любовь.
«Мне кажется, я до таких тем могла еще и не дорасти — "Война и мир", "Угрюм-река", но это было что-то ощущенческое. Вряд ли как произведение литературное или кинематографическое я могла оценить. Но это наш знак качества», — сказала она.
Ранее на кинопремии «Золотой орел» были названы лучшие российские фильм и сериал, а также вручены актерские награды.