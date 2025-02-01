Захарова: Запад сам себя обделяет отказом от российской культуры

САРАНСК, 31 января. /ТАСС/. Западные страны сами себя обделяют из-за русофобии и отмены культуры России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Они (западные страны — прим. ТАСС) провозгласили политику отмены культуры», — сказала она. Захарова отметила, что Запад выбрал в качестве «одной из первых жертв» РФ.
По словам дипломата, Россия сохраняет свою культуру, свободно пользуется достижениями мировой культуры, «а они себя сами обделяют».
При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что «на уровне гражданского общества, неправительственных организаций» взаимодействие России со странами Западной Европы продолжается, потому что «не все так окончательно сдвинулись на предмет русофобии».
«Русофобия в большей степени опасна не для России, а для самой Западной Европы», — заключила она.