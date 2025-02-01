Актеру сериала «Папины дочки» потребовалась экстренная помощь врачей

По данным канала, мужчине потребовалась экстренная помощь врачей. Специалисты выяснили, что это случилось из-за полученной в 2020 году травмы. Тогда у актера от неудобной обуви появился натоптыш, который загноился. В результате артисту ампутировали почти все пальцы на ноге.