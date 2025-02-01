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Актеру сериала «Папины дочки» потребовалась экстренная помощь врачей

Сергей Фролов обратился к врачам из-за воспаления после ампутации пальцев
Сергей Фролов
Сергей ФроловИсточник: Legion-Media.ru

У 50-летнего актера сериала «Папины дочки» Сергея Фролова произошло воспаление послеоперационной раны на правой стопе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчине потребовалась экстренная помощь врачей. Специалисты выяснили, что это случилось из-за полученной в 2020 году травмы. Тогда у актера от неудобной обуви появился натоптыш, который загноился. В результате артисту ампутировали почти все пальцы на ноге.

Доктора призвали Фролова лечь в стационар, но он отказался, потому что хочет продолжать играть в театре.

В 2019 году Фролова выселили из квартиры вместе с женой и ребенком, жилплощадью обманом завладело «Международное кредитное бюро» (МКБ).

Сергей Фролов — выпускник Российской академии театрального искусства. Он сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах. В «Папиных дочках» исполнил роль доктора психологических наук Зубчинского.