35-летняя звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз впервые стала матерью

«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн МакДауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной сурмаме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно», — написала Коллинз.