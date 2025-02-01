35-летняя звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз впервые стала матерью

Звезда сериала «Эмили в Париже», актриса Лили Коллинз, и режиссер Чарли МакДауэлл впервые стали родителями. Об этом она сообщила в соцсетях.
35-летняя актриса опубликовал фотографию новорожденной дочери.
«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн МакДауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной сурмаме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно», — написала Коллинз.
Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание родителей, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.