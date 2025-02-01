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Александр Петров купил дом: «Интуитивно выбрали»

Актер показал свой новый дом
Александр Петров купил дом, фото: соцсети
Александр Петров купил дом, фото: соцсети

Актер Александр Петров купил дом на фоне новостей о беременности жены. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Также случилось с домом. Нашли самостоятельно на просторах Интернета, приехали и купили. Просто потому что почувствовали — это наше! Дом — это не только крыша над головой, но и место, где хочется собираться семьей», — написал Петров.

Он также показал на видео экстерьер дома и прилегающую территорию.

В ноябре 2024 года возникли слухи о беременности Виктории Антоновой. Причиной стало появление Александра Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на дорожке с округлившимся животом.

18 декабря 2024 года Александр Петров и Виктория Антонова публично объявили, что впервые станут родителями.