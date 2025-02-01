Александр Петров купил дом: «Интуитивно выбрали»

«В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Также случилось с домом. Нашли самостоятельно на просторах Интернета, приехали и купили. Просто потому что почувствовали — это наше! Дом — это не только крыша над головой, но и место, где хочется собираться семьей», — написал Петров.