Брэд Питт и Анджелина Джоли начали судебные разбирательства через месяц после развода

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли вернулись к разбирательствам о винодельне. Об этом сообщает In Touch Weeklу.
Бывшие супруги должны решить вопросы по винодельне Château Miraval. После того, как актриса продала свои акции Питту без предупреждения, стало известно о нарушениях с его стороны.
«Новые обвинения расширены для того, чтобы охватить все поступки Питта, независимо от того, связаны они с винодельней или нет. Нужны доказательства жесткого обращения с Анджелиной и их детьми», — рассказал инсайдер издания.
31 декабря издание People сообщило, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад. Он добавил, что актриса «измотана, но рада, что эта часть закончилась». Адвокат Питта не стал комментировать информацию о разводе.
У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.