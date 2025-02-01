Звезду фильмов «Дюна» и «Олдбой» разбил паралич лица

Актер Джош Бролин дебютировал в кино в фильме Ричарда Доннера по рассказу Стивена Спилберга «Балбесы». В 2009 году он выдвигался на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме Гаса Ван Сента «Харви Милк». За свою карьеру он сыграл большое количество ролей — в том числе, Таноса в «Мстителях».