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Владимир Грамматиков получил «Золотого орла» как лучший режиссер

Ему вручили премию за фильм «Смотри на меня!»
Владимир Грамматиков
Владимир ГрамматиковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Владимир Грамматиков получил кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Смотри на меня!». Торжественная церемония вручения премии проходит на «Мосфильме», передает корреспондент ТАСС.

«Всегда лауреаты благодарят своих родителей, но с моей картиной это просто необходимо сделать. Я хочу сказать: мамочка, не волнуйся, “Орел” долетел до меня, спасибо», — сказал режиссер, получая статуэтку.

Приз за лучший сценарий достался Сергею Снежкину за работу над фильмом «Любовь Советского Союза». За эту же киноленту Максим Шинкоренко был удостоен награды в номинации «Лучшая операторская работа».