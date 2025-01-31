Владимир Грамматиков получил «Золотого орла» как лучший режиссер

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Владимир Грамматиков получил кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Смотри на меня!». Торжественная церемония вручения премии проходит на «Мосфильме», передает корреспондент ТАСС.
«Всегда лауреаты благодарят своих родителей, но с моей картиной это просто необходимо сделать. Я хочу сказать: мамочка, не волнуйся, “Орел” долетел до меня, спасибо», — сказал режиссер, получая статуэтку.
Приз за лучший сценарий достался Сергею Снежкину за работу над фильмом «Любовь Советского Союза». За эту же киноленту Максим Шинкоренко был удостоен награды в номинации «Лучшая операторская работа».