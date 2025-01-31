Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роман Мадянов посмертно получил «Золотого Орла»

Артист получил награду в категории «Лучшая роль второго плана в кино»
Роман Мадянов в фильме «Любовь Советского Союза»
Роман Мадянов в фильме «Любовь Советского Союза»

Заслуженный артист России Роман Мадянов, сыгравший в фильме «Любовь Советского Союза», получил «Золотого орла» посмертно в категории «Лучшая роль второго плана в кино».

Награду на ХХIII Торжественной Церемонии вручения премии «Золотой орел», которая проходит в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм», получил его сын Роман Мадянов-младший.

Напомним, актер скончался 25 сентября в возрасте 62 лет, его похоронили на кладбище деревни Малахово. За свою карьеру Мадянов снялся более чем в двухстах фильмах и сериалах.