Роман Мадянов посмертно получил «Золотого Орла»

Заслуженный артист России Роман Мадянов, сыгравший в фильме «Любовь Советского Союза», получил «Золотого орла» посмертно в категории «Лучшая роль второго плана в кино».
Награду на ХХIII Торжественной Церемонии вручения премии «Золотой орел», которая проходит в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм», получил его сын Роман Мадянов-младший.
Напомним, актер скончался 25 сентября в возрасте 62 лет, его похоронили на кладбище деревни Малахово. За свою карьеру Мадянов снялся более чем в двухстах фильмах и сериалах.