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Главную награду «Золотого орла» присудили картине «Воздух» Германа-младшего

Церемония награждения победителей прошла на киностудии «Мосфильм»

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Фильм «Воздух» Алексея Германа — младшего удостоен национальной российской кинопремии «Золотой орел» в главной номинации — «Лучший фильм», передает корреспондент ТАСС. Церемония награждения победителей проходит в пятницу на киностудии «Мосфильм».

«Огромное спасибо! Вы одарили нас сегодня таким огромным количеством наград, что просто трудно поверить. <…> Снимать фильм, где главные герои — женщины на войне, с одной стороны, легко, с другой — трудно, потому что намешано столько всего: патриотизм, страх смерти, желание любви <…>. Знаете, мы много раз видели, как люди на просмотре нашего фильма плакали, значит, все правильно», — сказал на вручении генеральный продюсер «Воздуха», генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Ранее Сергей Безруков получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в фильме «Воздух».