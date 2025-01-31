Главную награду «Золотого орла» присудили картине «Воздух» Германа-младшего

«Огромное спасибо! Вы одарили нас сегодня таким огромным количеством наград, что просто трудно поверить. <…> Снимать фильм, где главные герои — женщины на войне, с одной стороны, легко, с другой — трудно, потому что намешано столько всего: патриотизм, страх смерти, желание любви <…>. Знаете, мы много раз видели, как люди на просмотре нашего фильма плакали, значит, все правильно», — сказал на вручении генеральный продюсер «Воздуха», генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.