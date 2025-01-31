Лучшим онлайн-сериалом по версии «Золотого Орла» стала «Трасса»

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Лучшим сериалом онлайн-платформ был признан сериал «Трасса» режиссера Душана Глигорова, известного также по работе над сериалом «Хрустальный» (2021 год). Карина Разумовская была признана лучшей актрисой за этот киносериал, а Владимир Вдовиченков получил «Орла» за роль в онлайн-сериале «Противостояние», передает корреспондент ТАСС. Торжественная церемония награждения победителей проходит на киностудии «Мосфильм» в пятницу.
Для вручения премии пригласили актера Максима Лагашкина. Награду получали сценарист и продюсер Олег Маловичко и режиссер сериала Душан Глигоров.
«Я страшно волнуюсь. Обычно я в такой ситуации говорю: “Давайте я вам шутку напишу”. Но сегодня у меня такого шанса нет, поэтому спасибо компании “Оkko”, без которой этого не случилось бы. Этот сериал мы пытались сделать несколько раз, но только они в нас поверили и только благодаря их поддержке это стало возможным. Спасибо Карине, феноменально сыгравшей Ксюше, за то, что не первый раз уже помогает мне, помогает нам донести то, что мы вкладываем в историю. И спасибо моей жене, которая меня терпела полгода, пока я это писал, и год, пока мы это снимали. Спасибо всем», — сказал Олег Маловичко.
Карина Разумовская получила награду в номинации лучшая актриса онлайн-сериала за работу в «Трассе».
«Я сначала страшно обрадовалась, потому что очень хотела это играть, а потом подумала: надо отказаться, потому что я не потяну глубины, вообще всего этого, я не смогу, у меня точно не получится, будет страшный позор, потому что он сразу в первый день поймет, что ошибся. Потому что требовалась какая-то 150% вера в предлагаемое обстоятельство, 150-процентная эмоциональная обнаженность. Я, конечно, сказала об этом Душану на первой репетиции, и думала, что он поменяет актрису. Но он сказал такую классную вещь: “Мы все, вся съемочная группа здесь, чтобы тебе помогать”. Так круто, Душан, ты это сказал», — поделилась актриса.
Согласно исследованию портала «Кино-Театр. Ру», которое имелось в распоряжении ТАСС, «Трасса» был признан российскими кинокритиками лучшим сериалом 2024 года. В сериале главная героиня ищет свою пропавшую дочь Киру. В это время происходит трагедия с девочкой, расстреливающей семью. Следователь Эльвира Бараева расследует дело, связывая судьбы героинь.
Статуэтка лучшему актеру в этой же номинации досталась Владимиру Вдовиченкову за «Противостояние» — новую экранизацию романа Юлиана Семенова о полковнике Костенко и страшном убийце Кротове. Режиссером сериала выступил постановщик «Глухарей» Тимур Алпатов.
Согласно сюжету, полковник Костенко (Владимир Вдовиченков) и его новый помощник, молодой лейтенант Тадава командируются в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк преступника выводит их на аналогичный случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны. Чтобы вычислить опасного рецидивиста, следователям не остается ничего другого, кроме как попытаться нащупать связь событий и отыскать следы его преступлений одновременно в прошлом и настоящем.
О премии
Ежегодная премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года.