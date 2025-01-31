Лучшим онлайн-сериалом по версии «Золотого Орла» стала «Трасса»

«Я страшно волнуюсь. Обычно я в такой ситуации говорю: “Давайте я вам шутку напишу”. Но сегодня у меня такого шанса нет, поэтому спасибо компании “Оkko”, без которой этого не случилось бы. Этот сериал мы пытались сделать несколько раз, но только они в нас поверили и только благодаря их поддержке это стало возможным. Спасибо Карине, феноменально сыгравшей Ксюше, за то, что не первый раз уже помогает мне, помогает нам донести то, что мы вкладываем в историю. И спасибо моей жене, которая меня терпела полгода, пока я это писал, и год, пока мы это снимали. Спасибо всем», — сказал Олег Маловичко.