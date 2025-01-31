Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Безруков и Урсуляк получили премии «Золотой орел» за лучшие роли

Их наградили за роли в фильмах «Воздух» и «Смотри на меня!»
Сергей Безруков в фильме «Воздух»
Сергей Безруков в фильме «Воздух»

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Актер Сергей Безруков получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в фильме «Воздух» Алексея Германа — младшего, награды за лучшую женскую роль удостоена Александра Урсуляк, сыгравшая роль в картине «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова, передает корреспондент ТАСС.

Александра Урсуляк в фильме «Смотри на меня!»
Александра Урсуляк в фильме «Смотри на меня!»

«Я очень счастлива и ужасно рада, что у меня есть приз за главную женскую роль в настоящем фильме», — сказала Урсуляк, получая награду. В свою очередь Безруков также поблагодарил за приз, отметив, что это «первая его награда за всю актерскую биографию, которая принесла ему такое количество энергии».