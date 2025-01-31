Безруков и Урсуляк получили премии «Золотой орел» за лучшие роли

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Актер Сергей Безруков получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в фильме «Воздух» Алексея Германа — младшего, награды за лучшую женскую роль удостоена Александра Урсуляк, сыгравшая роль в картине «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова, передает корреспондент ТАСС.
«Я очень счастлива и ужасно рада, что у меня есть приз за главную женскую роль в настоящем фильме», — сказала Урсуляк, получая награду. В свою очередь Безруков также поблагодарил за приз, отметив, что это «первая его награда за всю актерскую биографию, которая принесла ему такое количество энергии».