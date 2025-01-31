Путин: премия «Золотой орел» олицетворяет успех и признание в кино

«Дорогие друзья! Приветствую вас на церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии “Золотой орел”. Отмечу, что всех номинантов премии, — как опытных мастеров, так и одаренную молодежь, — объединяют талант и увлеченность избранным делом, искреннее стремление создавать интересные, содержательные фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.