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Путин: премия «Золотой орел» олицетворяет успех и признание в кино

Президент РФ отметил, что всех номинантов объединяют талант и увлеченность избранным делом
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: PersonaStars

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXIII церемонии вручения Национальной премии в области кинематографа «Золотой орел», отметив ее престижность и талант номинантов.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии “Золотой орел”. Отмечу, что всех номинантов премии, — как опытных мастеров, так и одаренную молодежь, — объединяют талант и увлеченность избранным делом, искреннее стремление создавать интересные, содержательные фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что для подведения итогов года и дружеского общения на мероприятии будут присутствовать режиссеры, операторы, артисты и другие деятели кинематографа.

Путин также подчеркнул, что награда премии «Золотого орла» олицетворяет признание, открывает новые возможности и перспективы для реализации планов номинантов.

«Уверен, что нынешняя встреча пройдет в теплой, праздничной атмосфере, подарит всем яркие, незабываемые впечатления. Желаю удачи и благополучия», — заключил президент.

31 января 2025 г. в Москве в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоится 23-я торжественная церемония вручения российской кинопремии «Золотой орел». Она ежегодно присуждается Национальной академией кинематографических искусств и наук России.