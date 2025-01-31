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«Нужно принять, что я лучше»: Сарик Андреасян ответил хейтерам

Режиссер объяснил свой успех талантами братьев и жены
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк

Режиссер Сарик Андреасян в программе Дмитрия Диброва «Миллион вопросов» ответил хейтерам. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Он объяснил своих успех талантом двух братьев, занятых на производстве его фильмов, и жены — актрисы Елизаветы Моряк. По мнению Андреасяна, поэтому ему завидуют те, кто якобы не может побороться за «зрительский рубль».

«Я не могу подарить другим людям братьев или талантливых жен. Эту обиду я вылечить не могу. Им просто нужно принять, что я лучше», — говорит Андреасян.

По мнению Андреасяна, его хейтеры никогда не смотрят кино, а просто упражняются в критике.

В начале ноября 2024 года Николай Картозия сравнил в Telegram фильм «Онегин» Сарика Андреасяна с сериалом «Сваты». Он шутил, что режиссер узнал о том, что «Евгений Онегин» не просто роман, а роман в стихах, на съемочной площадке.

Иск Андреасяна Пресненский суд Москвы зарегистрировал 10 декабря, а Картозии — спустя два дня. Оба иска связаны с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Андреасян заявил, что продюсер оскорбил его семью и национальную принадлежность.

Накануне продюсер Николай Картозия попросил суд запретить Андреасяну «расширяться с НАТО на восток».