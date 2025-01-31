«Нужно принять, что я лучше»: Сарик Андреасян ответил хейтерам

В начале ноября 2024 года Николай Картозия сравнил в Telegram фильм «Онегин» Сарика Андреасяна с сериалом «Сваты». Он шутил, что режиссер узнал о том, что «Евгений Онегин» не просто роман, а роман в стихах, на съемочной площадке.