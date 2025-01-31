Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Туристы обвинили владелицу дома из хоррора «Заклятие» в обмане

Дом из фильма ужасов «Заклятие» закрыли для посещения
Кадр из фильма «Заклятие» (2013)
Кадр из фильма «Заклятие» (2013)

Блогеры из Швеции Сэмюэл Стронеггер и Лайнус Бэкман забронировали ночевку в доме в Берриллвилле (Род-Айленд, США), где снимали хоррор-фильм «Заклятие» (2013), и остались недовольны. Об этом пишет издание Target.

Когда мужчины прибыли к особняку, им сказали, что дом закрыт для посещения.

«Когда мы пришли и узнали, что не можем войти в дом, это было похоже на сон», — вспоминает он.

Всего около 10 человек обвинили в обмане владелицу недвижимости Жаклин Нуньес, которая не предупредила туристов о закрытии особняка. Сама она объяснила, что потеряла лицензию на туристическую деятельность, и дом закрыли полицейские.

Предпринимательница отказалась возвращать клиентам деньги, утверждая, что их заблокировал сайт-посредник после отзыва лицензии.

Нуньес и ее менеджера привлекли к ответственности за деятельность без лицензии.