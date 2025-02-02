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5 романтических комедий, похожих на «День сурка»

Составили список картин, которые хочется пересматривать снова и снова
Елизавета Сорокина
Автор Кино Mail
Энди Макдауэл, Билл Мюррей в фильме «День сурка»
Энди Макдауэл, Билл Мюррей в роли Риты, ФилаИсточник: кадр из фильма «День сурка»

В США и Канаде 2 февраля традиционно отмечается праздник День сурка, посвященный предсказанию погоды. По легенде, если сурок увидит свою тень и убежит обратно в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Если же зверек спокойно выйдет наружу, то скорой весне быть.

Праздник приобрел популярность благодаря культовому фильму «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли. По сюжету телеобозреватель погоды Фил Коннорс вместе с продюсером Ритой (Энди МакДауэлл) и оператором Ларри (Крис Эллиотт) отправляется в небольшой городок Панксатони, штат Пенсильвания. Задача съемочной группы — осветить праздник, посвященный концу зимы. В городе собрались десятки тысяч туристов, чтобы посмотреть, увидит ли свою тень сурок по имени Фил. 

Коннорс с самого начала поездки испытывает неприязнь к городу: его раздражает и гостиница, в которой они остановились, и жители Панксатони. Фил с нетерпением ждет, когда уже наступит 3-е число. Но герой просыпается и понимает, что сегодня снова День сурка. Каждое утро повторяет предыдущие, и Коннорс не знает, как же выйти из бесконечного цикла. Все меняется, когда Фил по-другому начинает смотреть на мир и признается Рите в чувствах.

1. «Когда мы познакомились» (2018)

Александра Даддарио, Адам Дивайн в фильме «Когда мы познакомились»
Александра Даддарио, Адам Дивайн в роли Эвери, НояИсточник: кадр из фильма «Когда мы познакомились»

На костюмированном вечере простой парень Ной (Адам Дивайн) знакомится с девушкой-мечты по имени Эвери (Александра Даддарио). Но Эвери воспринимает молодого человека всего лишь как еще одного хорошего друга. В скором времени Ной узнает, что возлюбленная обручилась с другим. В расстроенных чувствах Ной приходит к фотобудке, и она волшебным образом переносит героя в прошлое, в ту самую ночь, как он впервые встретил Эвери. Теперь у парня есть возможность изменить ход событий и попытаться завоевать ту, о которой он грезит.

«Когда мы познакомились» — голливудская романтическая комедия режиссера Эри Сандела. В основе фильма лежит вечная тема «лучшего друга», который, как правило, стремится быть кем-то более значимым. Кино позволяет порассуждать о том, как следует распоряжаться полученными шансами.

2. «Бойфренд из будущего» (2013) 

Рейчел МакАдамс, Донал Глисон в фильме «Бойфренд из будущего»
Рейчел МакАдамс, Донал Глисон в роли Мэри,ТимаИсточник: кадр из фильма «Бойфренд из будущего»

Тим Лейк (Донал Глисон) обнаруживает, что унаследовал от родственников необычную фамильную черту. И это не цвет волос или глаз, даже не особенность характера. Тим получил способность перемещаться во времени. 

Молодой Лейк не в силах изменить ход историю, но зато парень может улучшить собственную жизнь. Первым делом герой использует свой дар, чтобы найти свою вторую половинку. Тим решает переехать из маленького города в Лондон, там он встречает девушку по имени Мэри (Рэйчел МакАдамс). Молодые люди влюбляются друг в друга, но в результате очередного инцидента пара снова превращается в незнакомцев. 

Тим пытается завоевать сердце Мэри вновь и вновь, каждый раз герой преодолевает очередное «первое» свидание. Помимо любовных неурядиц, Лейк сталкивается и с другими трудностями. Например, чтобы не потерять будущего ребенка, герой вынужден закрыть портал в прошлое навсегда. 

Романтическая комедия «Бойфренд из будущего» Ричарда Кертиса повествуют не только об истории любви. Фильм показывает, насколько может быть хрупкой и короткой человеческая жизнь, которую нельзя продлить даже путешествиями в прошлое. 

3. «Осторожно! Двери закрываются» (1998)

Джеймс Хаммертон, Гвинет Пэлтроу в фильме «Осторожно! Двери закрываются»
Джеймс Хаммертон, Гвинет Пэлтроу в роли Джеймса, ХеленИсточник: кадр из фильма «Осторожно! Двери закрываются»

Сюжет этой романтической драмы Питера Хауитта основан на теории о параллельных мирах. В роковой день Хелен (Гвинет Пэлтроу) неожиданно увольняют с работы без объяснений причины. Девушка спускается в метро, чтобы добраться до дома. И здесь происходит неожиданный поворот событий, и рождаются две альтернативные реальности. 

Дальнейшая судьба Хелен напрямую зависит от дверей вагона — закроются они перед ней или нет. Если героиня все же попадает в поезд, то дома она застает возлюбленного в постели с другой женщиной, но в скором времени после этого у Хелен завязываются новые отношения. В противном случае — девушка ничего не узнает об измене, но на нее нападают грабители и она оказывается в больничной палате. 

4. «50 первых поцелуев» (2004) 

Брю Бэрримор, Адам Сэндлер в фильме «50 первых поцелуев»
Брю Бэрримор, Адам Сэндлер в роли Люси, ГенриИсточник: кадр из фильма «50 первых поцелуев»

На первый взгляд, сюжет ленты напоминает классическую историю любви. Главный герой Генри Рот (Адам Сэндлер) — простой ветеринар, он живет на Гавайях и предпочитает жизнь без долгосрочных отношений. Однажды Генри знакомится с Люси Уайз (Дру Берримор), и весь его мир переворачивается с ног на голову. 

Рот без памяти влюбляется в девушку. Однако вскоре выясняется, что Люси страдает потерей памяти после автомобильной аварии, она не помнит, что было вчера. Но Генри такая особенность возлюбленной не отталкивает, а, наоборот, заставляет более трепетно относится к Люси. Теперь молодой человек знакомится с ней каждый раз, как в первый. В процессе свиданий Генри находит способ возвращения воспоминаний и начинает записывать моменты, проведенные вместе, на видеокассету. На следующее утро парень показывает эти кадры Люси, и так повторяется ежедневно. В финале нам показывают, что пара умудрилась стать семьей, и у них родилась дочь. 

За удачно подобранный актерский состав фильм был удостоен премии канала MTV. 

5. «Интуиция» (2001)

Кейт Бекинсейл, Джон Кьюсак в фильме «Интуиция»
Кейт Бекинсейл, Джон Кьюсак в роли Сары, ДжонотанаИсточник: кадр из фильма «Интуиция»

Однажды в канун Рождества Джонатан Тайгер (Джон Кьюсак) встречает Сару Томас (Кейт Бекинсейл). Они знакомы всего несколько минут, но это не помешало им провести прекрасный вечер в ресторане «Интуиция». У каждого из них своя жизнь. Продолжить отношения или же попрощаться навсегда — вопрос, который мучил обоих. Джонатан предложил обменять номерами, но Сара отказывается. Тогда пара решила довериться судьбе: Сара записала свой телефон на обложке книги, а Джонатан — на купюре. Если им предначертано быть вместе, то рано или поздно так и будет. 

Интересно, что Кьюсак и Бекинсейл перед съемками этого фильма встретились всего один раз и сразу же почувствовали химию. Актер, сыгравший Джонатана, в одном из интервью признавался, что распознал в Кейт родственную душу. 