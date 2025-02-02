Рот без памяти влюбляется в девушку. Однако вскоре выясняется, что Люси страдает потерей памяти после автомобильной аварии, она не помнит, что было вчера. Но Генри такая особенность возлюбленной не отталкивает, а, наоборот, заставляет более трепетно относится к Люси. Теперь молодой человек знакомится с ней каждый раз, как в первый. В процессе свиданий Генри находит способ возвращения воспоминаний и начинает записывать моменты, проведенные вместе, на видеокассету. На следующее утро парень показывает эти кадры Люси, и так повторяется ежедневно. В финале нам показывают, что пара умудрилась стать семьей, и у них родилась дочь.