В США и Канаде 2 февраля традиционно отмечается праздник День сурка, посвященный предсказанию погоды. По легенде, если сурок увидит свою тень и убежит обратно в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Если же зверек спокойно выйдет наружу, то скорой весне быть.
Праздник приобрел популярность благодаря культовому фильму «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли. По сюжету телеобозреватель погоды Фил Коннорс вместе с продюсером Ритой (Энди МакДауэлл) и оператором Ларри (Крис Эллиотт) отправляется в небольшой городок Панксатони, штат Пенсильвания. Задача съемочной группы — осветить праздник, посвященный концу зимы. В городе собрались десятки тысяч туристов, чтобы посмотреть, увидит ли свою тень сурок по имени Фил.
Коннорс с самого начала поездки испытывает неприязнь к городу: его раздражает и гостиница, в которой они остановились, и жители Панксатони. Фил с нетерпением ждет, когда уже наступит 3-е число. Но герой просыпается и понимает, что сегодня снова День сурка. Каждое утро повторяет предыдущие, и Коннорс не знает, как же выйти из бесконечного цикла. Все меняется, когда Фил по-другому начинает смотреть на мир и признается Рите в чувствах.
1. «Когда мы познакомились» (2018)
На костюмированном вечере простой парень Ной (Адам Дивайн) знакомится с девушкой-мечты по имени Эвери (Александра Даддарио). Но Эвери воспринимает молодого человека всего лишь как еще одного хорошего друга. В скором времени Ной узнает, что возлюбленная обручилась с другим. В расстроенных чувствах Ной приходит к фотобудке, и она волшебным образом переносит героя в прошлое, в ту самую ночь, как он впервые встретил Эвери. Теперь у парня есть возможность изменить ход событий и попытаться завоевать ту, о которой он грезит.
«Когда мы познакомились» — голливудская романтическая комедия режиссера Эри Сандела. В основе фильма лежит вечная тема «лучшего друга», который, как правило, стремится быть кем-то более значимым. Кино позволяет порассуждать о том, как следует распоряжаться полученными шансами.
2. «Бойфренд из будущего» (2013)
Тим Лейк (Донал Глисон) обнаруживает, что унаследовал от родственников необычную фамильную черту. И это не цвет волос или глаз, даже не особенность характера. Тим получил способность перемещаться во времени.
Молодой Лейк не в силах изменить ход историю, но зато парень может улучшить собственную жизнь. Первым делом герой использует свой дар, чтобы найти свою вторую половинку. Тим решает переехать из маленького города в Лондон, там он встречает девушку по имени Мэри (Рэйчел МакАдамс). Молодые люди влюбляются друг в друга, но в результате очередного инцидента пара снова превращается в незнакомцев.
Тим пытается завоевать сердце Мэри вновь и вновь, каждый раз герой преодолевает очередное «первое» свидание. Помимо любовных неурядиц, Лейк сталкивается и с другими трудностями. Например, чтобы не потерять будущего ребенка, герой вынужден закрыть портал в прошлое навсегда.
Романтическая комедия «Бойфренд из будущего» Ричарда Кертиса повествуют не только об истории любви. Фильм показывает, насколько может быть хрупкой и короткой человеческая жизнь, которую нельзя продлить даже путешествиями в прошлое.
3. «Осторожно! Двери закрываются» (1998)
Сюжет этой романтической драмы Питера Хауитта основан на теории о параллельных мирах. В роковой день Хелен (Гвинет Пэлтроу) неожиданно увольняют с работы без объяснений причины. Девушка спускается в метро, чтобы добраться до дома. И здесь происходит неожиданный поворот событий, и рождаются две альтернативные реальности.
Дальнейшая судьба Хелен напрямую зависит от дверей вагона — закроются они перед ней или нет. Если героиня все же попадает в поезд, то дома она застает возлюбленного в постели с другой женщиной, но в скором времени после этого у Хелен завязываются новые отношения. В противном случае — девушка ничего не узнает об измене, но на нее нападают грабители и она оказывается в больничной палате.
4. «50 первых поцелуев» (2004)
На первый взгляд, сюжет ленты напоминает классическую историю любви. Главный герой Генри Рот (Адам Сэндлер) — простой ветеринар, он живет на Гавайях и предпочитает жизнь без долгосрочных отношений. Однажды Генри знакомится с Люси Уайз (Дру Берримор), и весь его мир переворачивается с ног на голову.
Рот без памяти влюбляется в девушку. Однако вскоре выясняется, что Люси страдает потерей памяти после автомобильной аварии, она не помнит, что было вчера. Но Генри такая особенность возлюбленной не отталкивает, а, наоборот, заставляет более трепетно относится к Люси. Теперь молодой человек знакомится с ней каждый раз, как в первый. В процессе свиданий Генри находит способ возвращения воспоминаний и начинает записывать моменты, проведенные вместе, на видеокассету. На следующее утро парень показывает эти кадры Люси, и так повторяется ежедневно. В финале нам показывают, что пара умудрилась стать семьей, и у них родилась дочь.
За удачно подобранный актерский состав фильм был удостоен премии канала MTV.
5. «Интуиция» (2001)
Однажды в канун Рождества Джонатан Тайгер (Джон Кьюсак) встречает Сару Томас (Кейт Бекинсейл). Они знакомы всего несколько минут, но это не помешало им провести прекрасный вечер в ресторане «Интуиция». У каждого из них своя жизнь. Продолжить отношения или же попрощаться навсегда — вопрос, который мучил обоих. Джонатан предложил обменять номерами, но Сара отказывается. Тогда пара решила довериться судьбе: Сара записала свой телефон на обложке книги, а Джонатан — на купюре. Если им предначертано быть вместе, то рано или поздно так и будет.
Интересно, что Кьюсак и Бекинсейл перед съемками этого фильма встретились всего один раз и сразу же почувствовали химию. Актер, сыгравший Джонатана, в одном из интервью признавался, что распознал в Кейт родственную душу.