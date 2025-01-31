Тимофей Трибунцев, несмотря на тягу к актерской профессии с юных лет, пробовал себя в других амплуа: был и милиционером, и сварщиком. Но в 25 он все же определился, что хочет связать свою жизнь с кино. Переехав в Москву из Кирова, Трибунцев с легкостью поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина. Впервые на экране он появился еще студентом, сыграв в сериале «Дальнобойщики».