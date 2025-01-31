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Что было до «Подслушано в Рыбинске»: 5 лучших сериалов с Тимофеем Трибунцевым

За плечами актера десятки проектов — расскажем о лучших сериалах с участием звезды
Лениза Саетгараева
Автор Кино Mail
Тимофей Трибунцев
Тимофей ТрибунцевИсточник: PersonaStars

Тимофей Трибунцев, несмотря на тягу к актерской профессии с юных лет, пробовал себя в других амплуа: был и милиционером, и сварщиком. Но в 25 он все же определился, что хочет связать свою жизнь с кино. Переехав в Москву из Кирова, Трибунцев с легкостью поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина. Впервые на экране он появился еще студентом, сыграв в сериале «Дальнобойщики». 

В честь выхода сериалов «Подслушано в Рыбинске» и «Дорогой родственник» решили изучить фильмографию Тимофея Трибунцева и рассказать о лучших сериалах с его участием. 

1. «Домашний арест», 2018

Тимофей Трибунцев в сериале «Домашний арест»
Тимофей Трибунцев в роли Данилы ГоловкинаИсточник: кадр из сериала «Домашний арест»

В комедийном сериале о коррупции Тимофей Трибунцев сыграл адвоката-чудака Данилу Головкина — государственного защитника главного героя-мэра. Юрист абсолютно не уверен в своих силах, он заикается и страдает от нервного тика. Проблем добавляет и тот факт, что соседка его подзащитного — бывшая возлюбленная Головкина, которая когда-то не ответила ему взаимностью. Мэр в неприятном шоке от своего адвоката, но делать нечего — им приходится находить точки соприкосновения. 

Помимо Тимофея Трибунцева в «Домашнем аресте» снялись Павел Деревянко, Александр Робак, Светлана Ходченкова, Сергей Бурунов и другие. Режиссером проекта выступил Петр Буслов, который в начале нулевых подарил нам дилогию «Бумер». По словам Буслова, он давно мечтал поработать с Трибунцевым. Спустя два года после выхода «Домашнего ареста» актер снялся в еще одном проекте именитого режиссера — криминальной комедии «БУМЕРанг».

2. «Подкидыш», 2019

Тимофей Трибунцев в сериале «Подкидыш»
Тимофей Трибунцев в роли ПантелеяИсточник: кадр из сериала «Подкидыш»

Действие в ретродетективе разворачивается в 1926 году в период НЭПа. Тимофей Трибунцев сыграл одну из главных ролей — эксцентричного майора Пантелея Иннокентьевича Субботу. 

По словам актера, во время съемок в «Подкидыше» ориентиром для него служил Ролан Быков. А на участие в проекте он согласился из-за того, что ему понравилось хобби своего героя — написание стихов. Трибунцева не смутило, что в его персонаже есть некая «сволочина» — у актера в копилке достаточно таких ролей. 

3. «Мертвые души», 2020

Тимофей Трибунцев в фильме «Мертвые души»
Тимофей Трибунцев в роли НоздреваИсточник: кадр из фильма «Мертвые души»

В копилке образов Тимофея Трибунцева есть и роль в современной экранизации романа Николая Гоголя «Мертвые души». Актер показал свою версию помещика Ноздрева. Если в оригинальной истории Чичиков вел с ним торги по поводу скупки душ умерших крестьян, то в сериале 2020 года Ноздрев — казак-реконструктор, мечтающий быть похороненным рядом с Захаром Прилепиным. Именно по этому поводу они встречаются с Чичиковым, который по сюжету занимается продажей мест на кладбищах Москвы рядом с могилами знаменитых людей. 

Режиссером «Мертвых душ» выступил Григорий Константинопольский. Говоря о работе с Тимофеем Трибунцевым, он назвал актера виртуозом своего дела и обладателем редкого дара. 

4. «Исправление и наказание», 2022

Тимофей Трибунцев в сериале «Исправление и наказание»
Тимофей Трибунцев в роли Ивана ЗыковаИсточник: кадр из сериала «Исправление и наказание»

В комедийном сериале с Анной Михалковой в главной роли Тимофей Трибунцев выступил в редком для себя амплуа героя-любовника. По сюжету его персонаж Иван Зыков — бывший зэк, который после окончания срока продолжает жить в маленьком домике на территории колонии. Когда после пожара к нему подселяется заместитель начальника колонии Алена Неверова, у Зыкова просыпаются к ней нежные чувства. Поначалу женщина не отвечает ему взаимностью, но Иван начинает меняться в лучшую сторону, чем завоевывает Алену. 

В жизни Тимофей Трибунцев уже много лет счастлив в браке с актрисой Ольгой Теняковой. Они познакомились в Щепкинском училище, где оба учились. На тот момент за плечами Трибунцева был брак, в котором родилась дочь Александра. Ольга подарила мужу сына Прохора. Супруги не говорят о личном и тщательно оберегают семью от повышенного  внимания. Лишь однажды Тимофей Трибунцев обмолвился, что у них есть квартира в Египте, где они проводят отпуск. 

5. «Дети перемен», 2024

Тимофей Трибунцев в сериале «Дети перемен»
Тимофей Трибунцев в роли Сергея ЖигалкинаИсточник: кадр из сериала «Дети перемен»

Очень яркая, колоритная и необычная роль у Тимофея Трибунцева в криминальной драме «Дети перемен». Актер сыграл карикатурного авторитета Сергея Михайловича Жигалкина, который возглавляет одну из подмосковных ОПГ. В основе его идеологии — отрицание всего нового. Ему привычно жить в «совке», а моду на все европейское он считает нездоровой. Одна из отличительных черт героя — хриплый голос, который мастерски имитирует Трибунцев. 

Еще один интересный момент — это колоритные костюмы персонажа. Тимофей Трибунцев появляется в кадре и в малиновом пиджаке, и в расписанном узорами домашнем костюме.