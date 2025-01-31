Тимофей Трибунцев, несмотря на тягу к актерской профессии с юных лет, пробовал себя в других амплуа: был и милиционером, и сварщиком. Но в 25 он все же определился, что хочет связать свою жизнь с кино. Переехав в Москву из Кирова, Трибунцев с легкостью поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина. Впервые на экране он появился еще студентом, сыграв в сериале «Дальнобойщики».
В честь выхода сериалов «Подслушано в Рыбинске» и «Дорогой родственник» решили изучить фильмографию Тимофея Трибунцева и рассказать о лучших сериалах с его участием.
1. «Домашний арест», 2018
В комедийном сериале о коррупции Тимофей Трибунцев сыграл адвоката-чудака Данилу Головкина — государственного защитника главного героя-мэра. Юрист абсолютно не уверен в своих силах, он заикается и страдает от нервного тика. Проблем добавляет и тот факт, что соседка его подзащитного — бывшая возлюбленная Головкина, которая когда-то не ответила ему взаимностью. Мэр в неприятном шоке от своего адвоката, но делать нечего — им приходится находить точки соприкосновения.
Помимо Тимофея Трибунцева в «Домашнем аресте» снялись Павел Деревянко, Александр Робак, Светлана Ходченкова, Сергей Бурунов и другие. Режиссером проекта выступил Петр Буслов, который в начале нулевых подарил нам дилогию «Бумер». По словам Буслова, он давно мечтал поработать с Трибунцевым. Спустя два года после выхода «Домашнего ареста» актер снялся в еще одном проекте именитого режиссера — криминальной комедии «БУМЕРанг».
2. «Подкидыш», 2019
Действие в ретродетективе разворачивается в 1926 году в период НЭПа. Тимофей Трибунцев сыграл одну из главных ролей — эксцентричного майора Пантелея Иннокентьевича Субботу.
По словам актера, во время съемок в «Подкидыше» ориентиром для него служил Ролан Быков. А на участие в проекте он согласился из-за того, что ему понравилось хобби своего героя — написание стихов. Трибунцева не смутило, что в его персонаже есть некая «сволочина» — у актера в копилке достаточно таких ролей.
3. «Мертвые души», 2020
В копилке образов Тимофея Трибунцева есть и роль в современной экранизации романа Николая Гоголя «Мертвые души». Актер показал свою версию помещика Ноздрева. Если в оригинальной истории Чичиков вел с ним торги по поводу скупки душ умерших крестьян, то в сериале 2020 года Ноздрев — казак-реконструктор, мечтающий быть похороненным рядом с Захаром Прилепиным. Именно по этому поводу они встречаются с Чичиковым, который по сюжету занимается продажей мест на кладбищах Москвы рядом с могилами знаменитых людей.
Режиссером «Мертвых душ» выступил Григорий Константинопольский. Говоря о работе с Тимофеем Трибунцевым, он назвал актера виртуозом своего дела и обладателем редкого дара.
4. «Исправление и наказание», 2022
В комедийном сериале с Анной Михалковой в главной роли Тимофей Трибунцев выступил в редком для себя амплуа героя-любовника. По сюжету его персонаж Иван Зыков — бывший зэк, который после окончания срока продолжает жить в маленьком домике на территории колонии. Когда после пожара к нему подселяется заместитель начальника колонии Алена Неверова, у Зыкова просыпаются к ней нежные чувства. Поначалу женщина не отвечает ему взаимностью, но Иван начинает меняться в лучшую сторону, чем завоевывает Алену.
В жизни Тимофей Трибунцев уже много лет счастлив в браке с актрисой Ольгой Теняковой. Они познакомились в Щепкинском училище, где оба учились. На тот момент за плечами Трибунцева был брак, в котором родилась дочь Александра. Ольга подарила мужу сына Прохора. Супруги не говорят о личном и тщательно оберегают семью от повышенного внимания. Лишь однажды Тимофей Трибунцев обмолвился, что у них есть квартира в Египте, где они проводят отпуск.
5. «Дети перемен», 2024
Очень яркая, колоритная и необычная роль у Тимофея Трибунцева в криминальной драме «Дети перемен». Актер сыграл карикатурного авторитета Сергея Михайловича Жигалкина, который возглавляет одну из подмосковных ОПГ. В основе его идеологии — отрицание всего нового. Ему привычно жить в «совке», а моду на все европейское он считает нездоровой. Одна из отличительных черт героя — хриплый голос, который мастерски имитирует Трибунцев.
Еще один интересный момент — это колоритные костюмы персонажа. Тимофей Трибунцев появляется в кадре и в малиновом пиджаке, и в расписанном узорами домашнем костюме.
В «Детях перемен» также снялись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Макар Хлебников. Режиссерами выступили супруги Сергей Тарамаев и Любовь Львова.