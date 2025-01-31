Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс хотят обжаловать иск Джастина Бальдони

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс направили новый иск против Джастина Бальдони в рамках судебного разбирательства, согласно информации от Deadline.
Адвокат пары Майкл Готтлиб уведомил суд о намерении отклонить иск Бальдони на 400 млн долларов. В ответ представитель Джастина, Брайан Фридман, заявил, что это лишь попытка Лайвли и Рейнольдса скрыть правду и затянуть процесс.
«Все эти ходатайства об отклонении — это всего лишь очередная попытка госпожи Лайвли и Райана Рейнольдса скрыть и отсрочить раскрытие сотен страниц истинных фактов и хорошо документированной информации, которую мы по-прежнему намерены предоставлять публично, с полной прозрачностью. Мы ожидаем, что такие ходатайства будут отклонены, и в то же время готовы выступить против каждого из них», — говорится в заявлении Фридмана.