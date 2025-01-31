Юра Борисов признался, что устал от внимания: «Хочется залезть в темное место»

23 января звезду номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему снова составит Киран Калкин, также в этой категории представлены Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).