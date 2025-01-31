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Юра Борисов признался, что устал от внимания: «Хочется залезть в темное место»

Актер заявил, что хочет переждать, пока шумиха вокруг него пройдет
Юра Борисов
Юра Борисов

Российский Юра Борисов признался, что ему сложно чувствовать радость из-за своей номинации на премию Американской киноакадемии «Оскар». Артиста цитирует Super.

«Немножко хочется залезть куда-нибудь в темное место и переждать, пока волна пройдет. Потом встать и жить», — говорит Борисов.

5 января артист не получил «Золотой глобус» в номинации «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», награда досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

23 января звезду номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему снова составит Киран Калкин, также в этой категории представлены Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Ранее Ханде Эрчел высказалась о Юре Борисове.