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Рене Зеллвегер раскрыла секрет 30-летней популярности Бриджит Джонс

Актриса Зеллвегер: люди видят свои несовершенства в Бриджит Джонс
Рене Зеллвегер в роли Бриджит Джонс
Рене Зеллвегер в роли Бриджит Джонс

Американская актриса Рене Зеллвегер раскрыла секрет 30-летней популярности Бриджит Джонс — героини, которую она сыграла в фильме «Дневник Бриджит Джонс» (2001). 55-летнюю звезду цитирует The Guardian.

Она подчеркивает, что писательница Хелен Филдинг, придумавшая героиню, угадала с ее характером.

«Я думаю, люди видят в ней свои несовершенства, уязвимость и страхи. Ее подлинность и человечность позволяют людям почувствовать близость с ней», — говорит Зеллвегер.

Актриса также рассказала об отрицательном обаянии Хью Гранта — своего партнера по съемкам в фильмах о Бриджит Джонс.

«Это волшебство Хью Гранта. Он подлый, но его нельзя не любить», — признается она.

Ранее Рене Зеллвегер и Хью Грант воссоединились на премьере «Бриджит Джонс 4».