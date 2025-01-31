Американская актриса Рене Зеллвегер раскрыла секрет 30-летней популярности Бриджит Джонс — героини, которую она сыграла в фильме «Дневник Бриджит Джонс» (2001). 55-летнюю звезду цитирует The Guardian.
Она подчеркивает, что писательница Хелен Филдинг, придумавшая героиню, угадала с ее характером.
«Я думаю, люди видят в ней свои несовершенства, уязвимость и страхи. Ее подлинность и человечность позволяют людям почувствовать близость с ней», — говорит Зеллвегер.
Актриса также рассказала об отрицательном обаянии Хью Гранта — своего партнера по съемкам в фильмах о Бриджит Джонс.
«Это волшебство Хью Гранта. Он подлый, но его нельзя не любить», — признается она.
Ранее Рене Зеллвегер и Хью Грант воссоединились на премьере «Бриджит Джонс 4».