Джим — любящий и заботливый отец, готовый на все ради счастья своей дочери Дженни, которая вот-вот выйдет замуж. Для проведения торжества они находят великолепную площадку. Вот только ее же и на ту же дату присмотрела себе другая невеста и ее сестра — по совместительству, свадебный организатор Марго. Уступать идеальный вариант не хочет никто, и живописный домик у озера превращается в поле битвы эксцентричного папаши и не менее упертой старшей сестры.