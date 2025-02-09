«Компаньон»
Джош и Айрис (Джек Куэйд из «Пацанов» и Софи Тэтчер из «Еретика») — идеальная пара. Они познакомились в супермаркете. По крайней мере, так думает Айрис, чью память можно запрограммировать на множество воспоминаний, поскольку она — робот. Однажды влюбленные приезжают в роскошный дом на озере, принадлежащий миллиардеру Сергею. Тут-то и начинается безумная заварушка.
«Компаньон» кажется очередным пополнением в линейке AI-хорроров наряду с «Мэган», однако это тот случай, когда трейлер перед просмотром желательно не смотреть. Сюжет выдает твисты каждые десять минут, перескакивая с романтической комедии в криминальный триллер и технофобный слэшер, и все это в заманчивой визуальной ретро-обертке.
«Компаньон» наполнен черным юмором и хлещущей (почти с таким же напором, как кровь в кадре) сатирой на растущую зависимость от гаджетов, когда в поисках эмоциональной поддержки мы обращаемся не к другому человеку, а к приложению с искусственным интеллектом.
«Вы сердечно приглашены»
Джим — любящий и заботливый отец, готовый на все ради счастья своей дочери Дженни, которая вот-вот выйдет замуж. Для проведения торжества они находят великолепную площадку. Вот только ее же и на ту же дату присмотрела себе другая невеста и ее сестра — по совместительству, свадебный организатор Марго. Уступать идеальный вариант не хочет никто, и живописный домик у озера превращается в поле битвы эксцентричного папаши и не менее упертой старшей сестры.
Среди типичных образцов шаблонных комедий для онлайн-стримингов ленту «Вы сердечно приглашены» выделяют, в первую очередь, исполнители главных ролей — Уилл Феррелл и Риз Уизерспун хотя бы немного спасают даже самые кринжовые сцены с аллигаторами, падением в воду и прочими предсказуемыми гэгами. Режиссер фильма Николас Столлер — автор такой современной классики, как «В пролете» и «Всегда говори “Да”», однако его новая работа не блещет ни остроумными диалогами, ни примиряющим с неловкостью происходящего обаянием.
«Люби меня»
В недалеком будущем, когда цивилизация исчезла с лица Земли, два искусственных интеллекта, поймавшие связь друг с другом, начинают обмениваться информацией. Чтобы удержать внимание спутника, плавучий буй со встроенной операционной системой изучает интернет, пытаясь выяснить, что значит быть человеком. Наткнувшись на аккаунт инфлюенсера Дежи, ОС проникается ее философией («Ты особенная, ты достойна самого лучшего, ты должна оставаться собой») и отношениями с женихом Лиамом. Так два ИИ, в результате принимающие облик героев Кристен Стюарт и Стивена Яна, начинают собственную историю любви, полную вполне человеческих нюансов.
«Люби меня» — научно-фантастическая мелодрама с довольно необычным концептом (на ум приходит разве что «Валл-И», где на обломках Земли два робота сеяли зерно нового мира). Дебютная работа Эндрю и Саманты Зучеро, семейной пары кинематографистов, — попытка по-новому осмыслить человеческие отношения, любовь и одиночество через призму технологий, понять, как эти отношения формируют наше «я», проследить связь между сознанием и эмоциями и уловить разницу между «знанием» и «пониманием».
«Валим отсюда»
Семья Смитов отправляется в долгожданный отпуск на тихий и живописный шведский остров. Но выясняется, что британцы оказались здесь в самый разгар подготовки к древнему празднику с настораживающими традициями. Несмотря на недружелюбие местных и пугающие ритуалы, Смиты пытаются наслаждаться своим отдыхом, оторванностью от цивилизации и природными красотами. Однако близится праздник, и ощущение чего-то зловещего лишь нарастает. Особенно после новости о том, что где-то поблизости орудует серийный убийца.
Если вам кажется, что сюжет фильма «Валим отсюда» до боли напоминает «Солнцестояние», — в целом, так и есть. Написавший сценарий комик и актер Ник Фрост (он же сыграл главу семейства Смитов) явно вдохновился нашумевшим фолк-хоррором, но при этом разбавил инфернальную скандинавскую атмосферу своеобразным британским юмором и приготовил шокирующий поворот в последней трети фильма, так что перетерпеть монотонную первую половину все же стоит.
«Звездный путь: Секция 31»
Императрица Филиппа Георгиу вступает в ряды секретного подразделения Звездного Флота «Секция 31», призванного защищать Объединенную Федерацию Планет. Героине Мишель Йео предстоит не только проявить всю свою находчивость и отвагу, но и искупить собственные грехи прошлого.
На полнометражный спин-офф сериала «Звездный путь: Дискавери» обрушился хейт поклонников фантастической саги, уже окрестивших «Секцию 31» худшим фильмом в серии. Ни Йео (как бы хороша ни была актриса сама по себе), ни привязка к наследию Звездного флота не спасают эту наспех рассказанную историю с плоскими героями и неубедительными плоттвистами. Впрочем, провальная серия вряд ли помешает «Стартреку» жить и процветать еще долгое-долгое время.