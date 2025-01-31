Уилл Феррелл раскрыл, кто из известных режиссеров назвал его мерзким

В фильме «Мелинда и Мелинда» также снялись Чиветел Эджиофор, Стив Карелл и Хлоя Севиньи. По сюжету жизнь женщины из Нью-Йорка разворачивалась в двух разных временных рамках. Феррелл сыграл женатого мужчину, который влюбляется в героиню из главной сюжетной линии.