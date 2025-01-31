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Уилл Феррелл раскрыл, кто из известных режиссеров назвал его мерзким

Актер рассказал об инциденте на съемках у одного известного режиссера
Уилл Феррелл
Уилл ФерреллИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Уилл Феррелл раскрыл, кто из известных режиссеров назвал его мерзким. Его цитирует Independent.

Во время интервью, приуроченного к выходу картины «Вы сердечно приглашены», в которой Феррелл играет вместе с Риз Уизерспун, актера спросили, какие бесполезные режиссерские комментарии он получал.

57-летний артист вспомнил об инциденте на съемках комедии Вуди Аллена 2004 года «Мелинда и Мелинда».

«Он подошел и сказал: “Я не знаю, как это сказать, но ты кажешься мерзким”», — делится Феррелл.

После Аллен напомнил Ферреллу, что они снимают комедию.

«Я ответил, что не пытаюсь показаться мерзким. Это была какая-то чушь», — говорит актер.

В фильме «Мелинда и Мелинда» также снялись Чиветел Эджиофор, Стив Карелл и Хлоя Севиньи. По сюжету жизнь женщины из Нью-Йорка разворачивалась в двух разных временных рамках. Феррелл сыграл женатого мужчину, который влюбляется в героиню из главной сюжетной линии.