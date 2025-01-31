Дочь Сергея Жукова снялась в откровенном платье на пляже

Дочь певца рассказывала журналистам, что неоднократно сталкивалась с буллингом, в том числе из-за популярности отца. По словам подростка, в школе над ней издевались, а любые достижения приписывали «блату», и она тяжело из-за этого переживала. Ника отмечала, что справиться с проблемой ей помогли психологические разговоры с родителями. После этого артист и его жена Регина Бурд приняли решение перевести дочь и старшего сына Энджела на домашнее обучение.