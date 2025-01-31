Дочь Сергея Жукова снялась в откровенном платье на пляже

Дочь лидера «Руки Вверх!» Сергея Жукова снялась в откровенном платье без белья. Звезда сериала «Плакса» Ника Жукова позировала на берегу моря и поделилась кадрами в соцсетях.
«Элегантно высматриваю крабов», — отметила 16-летняя девушка.
Подписчики юной актрисы активно прокомментировали ее пост: «Законно быть настолько прекрасной?», «Дива», «Совсем взрослая. Мамина дочка», «Невероятная», «Из ребенка превратилась в такую красивую девушку», «Вау, нет слов», «Настоящая Афродита», «Шикарная», «Копия красавицы-матери».
Дочь певца рассказывала журналистам, что неоднократно сталкивалась с буллингом, в том числе из-за популярности отца. По словам подростка, в школе над ней издевались, а любые достижения приписывали «блату», и она тяжело из-за этого переживала. Ника отмечала, что справиться с проблемой ей помогли психологические разговоры с родителями. После этого артист и его жена Регина Бурд приняли решение перевести дочь и старшего сына Энджела на домашнее обучение.
У Жукова и Бурд четверо общих детей: помимо Ники и Энджела, они также растят десятилетнего Мирона и годовалого Эвана.