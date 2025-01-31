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Звезда «Реальных пацанов» показала фигуру через семь месяцев после родов

Актриса Зоя Бербер выложила в соцсети кадр из фотосессии в мини-платье
Зоя Бербер, фото: соцсети
Зоя Бербер, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер показала фигуру в мини-платье через семь месяцев после родов. Актриса позировала в фотостудии и поделилась кадрами со съемки в личном блоге.

Артистка 17 июня 2024 года во второй раз стала матерью. У нее появился сын от звезды фильма «28 панфиловцев» Максима Белбородова. Знаменитость назвала мальчика в честь его отца. Бербер отмечала, что постепенно восстанавливается после родов, не торопя события. По словам актрисы, муж постоянно делает ей комплименты, поэтому она чувствует себя желанной в любом весе.

Актриса признавалась в интервью, что Белбородов хотел сделать ей предложение через неделю романа, однако друзьям артиста удалось его отговорить. Он еще месяц раздумывал, а потом подарил возлюбленной кольцо. По словам знаменитости, она без всяких сомнений согласилась стать женой артиста, несмотря на стремительное развитие отношений.

У Бербер также есть дочь Надежда от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Актриса отмечала, что многое в сериале было взято из их семейной жизни, поэтому ей было легко работать на площадке. А осенью 2020 года стало известно о расставании пары.