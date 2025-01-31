Звезда «Молодежки» рассказал, чем питаются актеры во время съемок

«У меня был опыт работы с диетологом, собственно, с фитнес-тренером. Поэтому я как робот: утро начинается с кофе и авокадо, а дальше идут — красная рыбка, какие-то хлебцы, чуть-чуть овсянки и орехи. То есть это вот просто как робот», — поделился он.