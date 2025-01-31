Звезда «Слова пацана» появилась на публике в новом имидже

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», исполнившая роль инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Сергеевны, посетила премьеру фильма «По барам». 26-летняя знаменитость выбрала для мероприятия черный наряд, который включал в себя оверсайз-пиджак, мини-платье, прозрачные колготки и ботинки на платформе и со шнуровкой.