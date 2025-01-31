Несмотря на то, что финал «Комбинации» был известен, так как сюжет создавался на основе реальной истории, зрители все равно надеялись на благоприятный исход, поскольку прониклись симпатией к герою Кологривого. Однако печальной участи саратовский продюсер не избежал: его зарезали в подъезде в шаге от собственной квартиры. Стоит сказать, что реального убийцу до сих пор так и не нашли.