Номинация Юры Борисова на «Оскар» за роль второго плана в картине «Анора» вызвала бурную реакцию в мире отечественного кино. Одни Юру поздравляли, как, например, Александр Петров, другие делились сомнениями, считая, что статуэтка вряд ли окажется в руках Борисова. В Сети даже появился мем про то, кто же из отечественных звезд достоин высокой награды. Или это «”Оскар” не достоин меня», как написал в своем блоге Никита Кологривый. Решили между делом разобрать самые заметные роли артиста.
1. «Слово пацана. Кровь на асфальте», Кащей
В нашумевшем сериале Никита Кологривый исполнил роль Кащея — главы одной из криминальных группировок. Эта работа стала одной из самых ярких в его карьере. Персонаж воплощает в себе образ жестокого лидера, обладающего значительным влиянием, но при этом погруженного в пучину одиночества. Кологривый мастерски передал глубину своего персонажа, опираясь на личный опыт. Он сам вырос «на районе» и не понаслышке знаком с уличными порядками.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал широкий резонанс, превратив неизвестных актеров в настоящих звезд экрана. Никита не скрывал своего мнения по поводу работы молодых коллег, отмечая, что они слишком быстро и даже незаслуженно взлетели на киноолимп. Резкие высказывания Кологривого не остались незамеченными — его прозвали главным скандалистом 2024 года.
2. «По щучьему велению», Емеля
Выход экранизации сказки про Емелю с Никитой Кологривым в главной роли ознаменовался успехом: за первые 10 дней картина «По щучьему велению» собрала в прокате миллиард рублей.
Емеля в исполнении Кологривого — не просто лежебока, он мечтатель и романтик, который благодаря юмору и оптимизму находит выход из самых сложных ситуаций. Актер точно попал в образ: зрители делились, что именно таким и представляли себе сказочного героя.
3. «Комбинация», Александр Шишинин
Главный герой сериала о 80-х Александр Шишинин — продюсер группы «Комбинация», который мечтает не только о всесоюзной славе, но и покорить Америку, и на пути к мечте он готов на многое. Чтобы сделать запись альбома в столичной студии, Шишинин, например, продает машину. Поэтому уход из коллектива Алены Апиной он расценивает как предательство.
Несмотря на то, что финал «Комбинации» был известен, так как сюжет создавался на основе реальной истории, зрители все равно надеялись на благоприятный исход, поскольку прониклись симпатией к герою Кологривого. Однако печальной участи саратовский продюсер не избежал: его зарезали в подъезде в шаге от собственной квартиры. Стоит сказать, что реального убийцу до сих пор так и не нашли.
4. «Два холма», Гера
В комедийной антиутопии «Два холма» действие переносится в XXII век, в котором мужчины как вид почти исчезли, и миром (с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься наукой и биохакингом) теперь правят женщины. За идеальной картинкой прячутся нерешенные вопросы, и всплывают они, когда представительница нового мира Рада встречает вдруг «примата» Геру.
Роль Геры стала первой главной ролью Никиты Кологривого, хотя к старту съемок у артиста было уже несколько десятков проектов. Прежде чем его утвердили, актер прошел кастинг и даже волновался, осознавая, что к образу Геры ему нужно будет подойти со всей ответственностью. По словам Никиты, тандем с Пелагеей Невзоровой сложился у него моментально, общий язык он быстро нашел и с другими коллегами.
5. «Жизнь по вызову», Антон
Многосерийный триллер с Павлом Прилучным в главной роли получил довольно противоречивые отклики. Его герой руководит эскорт-агентством и исполняет любые фантазии богачей. Противоположностью Александра Шмидта в сериале является Антон в исполнении Никиты Кологривого — брат одной из девушек. Но это только поначалу. Антон пытается помочь сестре избежать участи эскортницы, но потом и сам становится частью этого бизнеса.
В финале второго сезона сериала «Жизнь по вызову» Антона убивают. По слухам, на этом настоял режиссер Сарик Андреасян, так как он поссорился с Кологривым. Однако это оказалось неправдой — в 2024-м актер снялся в комедии Андреасяна «Любовь зла».
6. «Оффлайн», Левис
В центре сюжета — два друга Раст (Никита Ефремов) и Левис (Никита Кологривый), которые создали приложение по продаже запрещенных веществ. Достаточно произнести одну фразу, и сделка совершается. Однако вскоре данные о покупках попадают в руки Анонимуса, который начинает убивать тех, кто пользуется программой. Преступления можно предотвратить, если пойти в полицию, но герои не готовы на это.
В сериале «Оффлайн» Левис одновременно обаятельный и безрассудный персонаж. И хотя герой Никиты продает людям смерть, его, по мнению актера, сложно назвать антагонистом — Левис скорее жертва обстоятельств, чем злодей.
7. «Бендер: Начало», Мишка Япончик
В приквеле знаменитой истории Никита Кологривый сыграл не менее известного криминального авторитета. Он намерен помешать главным героям, молодому Остапу (Арам Вардеванян) и его отцу Ибрагиму (Сергей Безруков), которые охотятся за ценной реликвией.
Играть таких ярких отрицательных персонажей, по признанию Никиты, для него большая честь. В его исполнении Япончик стал одновременно опасным и смешным. Хулиганская ухмылка, элегантный костюм-тройка создали в фильме «Бендер: Начало» неповторимый образ авантюриста, который зрителям понравился.
8. «Жиза», Влад Респект
В сериале о детдомовцах поднимаются проблемы их адаптации к самостоятельной жизни. В центре сюжета красавица Полина (Валентина Ляпина) и влюбленный в нее Якут (Максим Сапрыкин). Подростки сбегают из города, прихватив с собой деньги главаря местной группировки Респекта, который собирает с сирот дань.
В очередной раз Кологривый перевоплотился в гопника и злодея. Правда, самого актера этот хладнокровный и расчетливый персонаж даже немного испугал. По рассказам артиста, убедительно сыграть ему помог опыт — Никита много общался с детьми, которые выросли в таких условиях.
9. «Любовь зла», Максим
Никите удаются не только гопники и злодеи. В 2024-м на экраны вышел ромком «Любовь зла», где он сыграл неудачливого вора-домушника, который должен крупную сумму бандитам. Вместо того, чтобы ограбить квартиру, Максим спасает ее хозяйку Еву (Катерина Ковальчук) от самоубийства. Как и полагается, между героями возникает химия.
10. «Чистые», Клоп
Действие сериала о пороках «Чистые» происходит в начале XX века. В столице Российской империи под покровительством Матушки (Виктория Исакова) процветает публичный дом, в который захаживают чиновники и бандиты. Одного из них сыграл Кологривый. Его Клоп — головорез и отморозок, которого посылают на разборки с куртизанками, затеявшими побег.
Как признался Никита, благодаря съемкам в драме Николая Хомерики исполнилась его мечта — прыгнуть с моста в реку в центре Санкт-Петербурга. В одной из сцен, которую, надо заметить, снимали осенью, артист решил обойтись без дублера.