Звезда «Физрука» рассказал о драке с туристами из Германии

«Я в профессии 42 года, и многое повидал: и как люди, ничего из себя не представляющие, сначала в рот тебе смотрят, а потом, в каком-нибудь успешном проекте снявшись, начинают думать, что, они — как Иисус — вот-вот по воде пойдут. Звездная болезнь их так лупит — смешно смотреть», — отметил он.